France : La fièvre du troisième mandat s'empare du Palais de l'Élysée

L’ancien président de l'Assemblée nationale françaiase, proche d'Emmanuel Macron, M. Richard Ferrand, a récemment affiché son souhait de voir Macron rempiler pour un troisième mandat. Cette sortie pile au moment où le Sénégal se cabre contre le projet de Macky Sall, sonne comme un blanc-seing de l’Élysée au dirigeant sénégalais.

Emmanuel Macron veut-il aussi son troisième mandat ?

Richard Ferrand exprime son regret quant aux limitations imposées à l'expression libre de la souveraineté populaire, affirmant que ces contraintes restreignent le libre choix des citoyens de France et affaiblissent la vie politique du pays. Il soutient donc l'idée d'assouplir certaines contraintes constitutionnelles, telles que la limitation du mandat présidentiel dans le temps et le non-cumul des mandats, pour rendre la vie politique plus attractive et plus dynamique.

« La limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc… Tout cela corsète notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens », a-t-il affirmé au Figaro avant d’ajouter : « Ça affaiblit notre vie politique en qualité et en densité, et la rend moins attractive ».

Pendant que l’Afrique lutte contre les troisièmes mandats, voyant en la limitation à deux des mandats le saint graal de la démocratie, voilà que le pays porte-étendard de cette forme de gouvernance se dédit pratiquement. Richard Ferrand ne peut raisonnablement diffuser une telle idée si elle n’est pas partagée par l’actuel Président français.

Cette sortie de l’ancien patron de l’Assemblée Nationale française sur le troisième mandat, est en réalité un test. Ce sujet devrait être éjecté du débat public en France assez rapidement en fonction de la force de l’opposition qu’il rencontre. Un lieutenant du Président français Emmanuel Macron aurait-il pu se risquer à une telle sortie si l'idée n'était pas partagée par son patron ? Ce positionnement de la Macronie sur ce sujet a tout d'une réponse à l'opposition sénégalaise en quête de l'avis de la France sur le sujet.

Sénégal : Ce blanc-seing de la Macronie à Macky Sall

En Afrique, ce sujet divise déjà la société. Au Sénégal, le Président Macky Sall cherche justement à faire un troisième mandat auquel s’opposent vigoureusement plusieurs citoyens. Ce débat a même déjà fait ses premiers morts au sein de la jeunesse sénégalaise farouchement opposée à ce projet non encore publiquement osé par le chef de l’État.

Avec la gestation de cette idée au sein du parti La République En Marche, parti politique du Président Emmanuel Macron, Macky Sall pourrait finalement oser ce projet jusqu’ici non assumé par lui.