Côte d’Ivoire: Convention de l’entreprise COGITECH à San-Pedro et don au CHR de la ville

Une société passée maître dans le numérique, COGITECH, a organisé à San-Pedro sa septième convention annuelle. Au terme de cette rencontre, un don a été fait au CHR de la ville balnéaire.

L’entreprise COGITECH fait un don de 5 millions de Francs CFA au CHR de San-Pedro

Chaque année, l’entreprise COGITECH, spécialisée en Technologies de l’Information et de la Communication en environnement professionnel et en Défense / Sécurité ainsi que dans les énergies renouvelables, organise sa convention annuelle. Elle a renouvelé une fois de plus sa mission dans la ville balnéaire de San-Pedro durant trois jours (Du jeudi 15 au samedi 17 juin) à l’hôtel Sophia. L’occasion a été donnée lors de cette septième convention au directeur général, Abdoulaye Zeba, et ses collaborateurs, de faire le point des six premiers mois de l’année et de penser aux perspectives pour l’année 2024.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, après avoir adressé ses remerciements au 50 employés qui ont pris part à cette rencontre, le premier responsable de cette entreprise numérique a situé le cadre. ‘’Cette septième convention qui est à l’aube des 10 ans de l’existence de l’entreprise, va nous amener à développer notre vision qui est de devenir le leader en Afrique dans le domaine du numérique. Il était important pour nous de réunir les acteurs du numérique au sein de l’entreprise afin de réfléchir sur les orientations des métiers et des nouveaux vecteurs qui permettront de faire cette croissance en termes de compétence et en termes d’innovations’’, dit-il. Avant de poursuivre : ‘’Il est important à chaque année de se remettre en cause pour revoir nos réalisations et aussi voir les évolutions du monde afin de construire les solutions les mieux adaptées pour nos clients et nos institutions’’.

Par ailleurs, les différents services de COGITECH à savoir la direction des affaires financières, commerciale et technique, ont fait un petit bilan de leur activité. Et par quatre groupes, des employés de l’entreprise ont travaillé sur différentes stratégies pour la bonne marche de l’entreprise. Des employés au nombre de quatorze ont eu le mérite d’être honorés pour leur travail reconnu. Ces derniers visiblement très heureux de cette distinction ont dit merci à leur patron. L’entreprise de l’intelligence digitale dont le siège social se trouve en Côte d’Ivoire a été créée en 2014 avec des filiales au Burkina Faso, Bénin et au Sénégal.

A la fin de la convention, cette société qui se veut être le leader du numérique en Afrique et moteur de croissance des entreprises et des institutions, est aussi une entrepise cittoyenne. Elle a fait du social au Centre Hospitalier Régional (CHR) de San-Pedro. L’essentiel du don d’une valeur de 5 millions de Francs CFA offert au service néonatal de la maternité du CHR était composé de 96 boîtes de lait pour nourrissons, une quarantaine de bidons de 4 litres de l’eau de javel, des berceaux, du savon en poudre et en liquide et environ 2500 couches ainsi que de l’eau minérale.

‘’Nous sommes dans l’économie numérique et nous sommes la première entreprise numérique digitale en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’ouest. Dans notre rôle d’entreprise citoyenne, c’est aussi apporter du bonheur aux populations démunies. En venant à San-Pedro, faire notre convention annuelle, nous avons choisi la maternité du CHR de la ville pour faire des dons. Notre rôle est aussi d’accompagner le gouvernement qui a bâti ce magnifique hôpital qui a besoin d’appui. Dans notre objectif sociétal, il est important pour nous de faire des gestes’’, a fait savoir le directeur général.

Quant au responsable du CHR, Alexandre Kissiédou N’Guessan, il a remercié le patron et les employés de COGITECH pour ce grand geste posé. ‘’Je vous remercie sincèrement pour cette grande action que vous venez de poser à l’endroit du CHR. C’est vrai, il y a des consommables, mais les actions qui sont immortalisées notamment les berceaux. Aux noms du Ministère de la santé et du directeur régional de la santé, je suis très content et vous dit encore merci. Je vous promets que tout ce que vous avez donné sera bien utilisé à l’endroit des bébés’’, se réjouit-il.

Par la suite, une visite guidée du service néonatal a été faite par le directeur général du CHR et le responsable dudit service. Elle a permis de voir tout le travail colossal abattu par les agents de santé pour les enfants prématurés de 0 à 29 jours dans les différentes couveuses dont le service couvre aussi les zones de Sassandra, Méagui, Tabou et de Soubré.