Côte d'Ivoire : L'ONG Awa Gboklè lance ses activités

L'ONG Awa Gboklè (on aime le Gboklè en langue locale Neyo) a procédé au lancement de ses activités le samedi 17 juin 2023 à Abidjan-Cocody. L'organisation dirigée par le président Elvis Dablé a dévoilé ses ambitions pour la région du Gboklè, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : Awa Gboklè se positionne comme le nouveau levier du développement du Sassandra

Au cours de la cérémonie de lancement des activités de l'ONG Awa Gboklè, Koné Mardochée, le président de l'Église du Royaume, a jugé utile de prodiguer de sages conseils aux membres de l'ONG Awa Gboklè. "Vous ne transformerez pas votre région si vous n'êtes pas désintéressés. Je vous invite à oeuvrer dans la discrétion. Si le travail de votre ONG est juste pour la gloire des membres de votre organisation, vous n'allez pas réussir. Votre ONG doit aller au-delà, des clivages politiques. Vous devez utiliser les politiciens pour le développement de votre région et non vous laissez utiliser par les politiciens", a-t-il recommandé.

Dans sa prise de parole, Elvis Dablé a fait savoir que son organisation se positionne comme un moyen de promotion de la culture de la région du Gboklè. Le premier responsable d'Awa Gboklè a également indiqué que l'ONG a vu le jour le 8 novembre 2022. Awa Gboklé va oeuvrer pour la préservation du patrimoine foncier, la promotion de la diversité, mais aussi pour attirer les investisseurs dans la région.

Awa Gboklè réunit des fils et filles de la région du Gboklè évoluant dans les domaines de la communication, du tourisme, de la culture et du sport. Le bureau de l'ONG comprend douze membres, dont l'écrivain Serge Grah et la journaliste Laurence Sautier.

L'ex-ministre ivoirien des Sports Alain Lobognon Michel, par ailleurs ancien député-maire de la ville de Fresco, fils de la région, a rehaussé la cérémonie de sa présence. Au nom du président du conseil régional du Gboklè, il a fait un don d'un million de francs CFA avant d'annoncer un autre don d'un million de francs CFA en son nom propre.