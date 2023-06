L’influenceuse Amoin de Sessenouan s’offusque de l'arrivée de DJ Congélateur en France

L’arrivée de DJ Congélateur en France, offusque terriblement l’influenceuse ivoirienne, Amoin de Sessenouan. Cette dernière n’est pas contente du privilège accordé aux artistes dans l’obtention du visa alors que de nombreux étudiants peinent à l’avoir.

Le chanteur DJ Congélateur ou encore le Daïcongé est en France pour une tournée musicale. Cette tournée va aussi amener l’enfant de Bodokro en Italie, au Maroc et en Belgique avant de revenir sur les bords de la lagune Ebrié. L’interprète de la chanson ‘’Y’a cailloux dans mon zoreille’’, joue depuis son arrivée au pied de la Tour Eiffel, les stars. Les nombreuses photos publiées sur les réseaux sociaux montrent bien que l’artiste est très heureux d’être à Paris.

Mais l’influenceuse ivoirienne basée à Paris, Amoin de Sessenouan, est très remontée contre les autorités ivoiriennes surtout contre les différents ministères chargés de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur. Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, la blogueuse crie son ras-le-bol face à l’obtention très facile et rapide de visas par des artistes pendant que des élèves et étudiants ivoiriens voire africains ont des difficultés pour l’avoir.

‘’Un artiste peut venir facilement en France pendant que nos étudiants peinent à l’obtenir ? Ministère de l’Education nationale, ministère de l’Enseignement supérieur, voilà DJ Congélateur en France. Je n’ai rien contre lui. Mais, j’essaye juste de comprendre la situation. DJ Congélateur ne sait ni lire, ni écrire et ne sait même pas parler le français. Et tout comme lui, il y a de nombreux artistes. C’est à ces personnes qu’on donne le visa. Ils sillonnent le monde parce qu’ils sont artistes ? A cette allure, nous allons devenir tous artistes’’, ironise-t-elle.

Toutefois, Amoin de sessenouan s’interroge sur l’avenir de nos étudiants. ‘’Des gens qui étudient, qui souffrent pour avoir le diplôme, ceux-là, ils ont des difficultés pour avoir le visa. On leur exige au minimum 5 millions de Francs CFA et des fois, quand ils ont cette somme colossale, ils n’ont pas le visa. On veut le juste milieu, parce que c’est un gros paradoxe’’, dit-elle. L’influenceuse a profité pour s’adresser à DJ Congélateur en lui disant de savoir contrôler ses pulsions. Parce qu’il a été abonné à des scandales sexuels il y a peu.