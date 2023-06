Municipales 2023: François Yavo dévoile sa vision pour changer Agboville

Plus d'une cinquantaine de présidents de jeunesse de la commune d'Agboville se sont retrouvés, le dimanche 18 juin 2023, dans un espace gastronomique de la ville, à l'invitation de François Yavo. Le candidat du PDCI-RDA à l'élection municipale du 02 septembre prochain à Agboville, a, au cours du déjeuner d'échanges, invité les 45 présidents de jeunes des 18 villages et 27 quartiers du chef-lieu de la région de l'Agnéby-Tiassa, au changement.

Municipales à Agboville - François Yavo: "je reviens à la mairie parce que Agboville a besoin de moi"

« Chers jeunes, chers enfants, je vous ai convié à cette rencontre pour vous dire que je reviens à la mairie parce que Agboville a besoin de moi. Oui, je suis revenu parce que c'est un acquis de conscience », a confié d'entrée, l'ancien président de l'association des contrôleurs budgétaires de Côte d'Ivoire. Et, au délégué PDCI-RDA Agboville commune d'ajouter:

« Il faut un plan Marchal pour Agboville. Agboville a besoin d'être relooké avec la réactivation du plan directeur de la ville où l'on saura où construire une université, implanter une zone industrielle pour attirer des opérateurs économiques qui pourront offrir de l'emploi à nos enfants, placer une gare routière digne de la ville et bien d'autres actions. Ce qui donnera un visage nouveau à Agboville où chacun se sentira bien, d'où le concept: "Agboville: Nouvelle vision"».

Pour y arriver, François Yavo, candidat malheureux aux élections municipales de 2018 à Agboville, dit avoir un carnet d'adresses, des partenaires et de l'imagination. « Chers frères et sœurs, chers enfants, si vous voulez que Agboville change, si vous voulez ce que Agboville soit demain, il faut que vous soyez une jeunesse communale, responsable, unie, solidaire et ambitieuse. Lorsque vous aurez à choisir, je vous demande de choisir le programme à visage c'est-à-dire un programme axé sur le développement qui prend en compte le citoyen. Choisissez des personnes capables et à la place qu'il faut », a exhorté le concepteur de systèmes en informatique de gestion, à la retraite depuis 2022.

Au nom des leaders de jeunesse, Arsène Édi N'Cho a exprimé sa joie pour cette initiative. « Merci papa Yavo François, bonne fête des Pères car aujourd'hui est le jour dédié à la célébration des pères. Merci pour votre disponibilité. Cette jeunesse que vous avez en face est une jeunesse responsable, consciente, qui saura analyser votre programme à sa juste valeur. Sachez que, c'est une jeunesse qui aspire au mieux-être, qui a besoin d'être transformée, de s'exprimer, de s'assumer mais qui manque de soutien pour se prendre en charge. Il n' y aura pas de bagarres, aucun candidat quel que soit son parti politique, ne sera empêché d'aller vers les jeunes », s'est engagé le président régional de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire(FENUJECI), qui avait à ses côtés le vice-président régional de la CNJCI( Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire), N'Dja Ismaël.

Tizié TO Bi

Correspondant régional