Agboville - Dans le cadre de la surveillance des marchés à travers le retrait des circuits commerciaux, des marchandises et produits de mauvaise qualité, frauduleux et impropres à la consommation, la direction régionale du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME de l’Agnéby-Tiassa, a procédé, lundi 19 juin 2023, à l’incinération de boissons alcoolisées en sachet plastique et berlingot (379 cartons), des sucreries, des bouillons, du riz, des mayonnaises, des biscuits et des bonbons. Le tout, d'une valeur marchande de 8.346.650 FCFA.

Agboville: Des produits prohibés de plus 8 millions de FCFA détruits par la direction régionale du Commerce

"Cette cérémonie de destruction par le feu des produits périmés, corrompus et toxiques, de contrebande; donc prohibés, saisis pendant les missions de contrôles dans la région de l'Agnéby-Tiassa, est une réponse aux nombreuses interrogations de la population, curieuse de savoir la suite donnée aux saisies que nous faisons", a expliqué la directrice régionale en charge du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, N'Djé Dembélé Bintou, en présence du secrétaire général 1 de la préfecture d'Agboville, Antoine Gbey, de Gnaly Patricia, 3e adjoint au maire d'Agboville, des acteurs du secteur et des éléments des forces de sécurité.

Saisissant l'occasion, la représentante du ministre Souleymane Diarrassouba dans l'Agnéby-Tiassa, a demandé aux commerçants de vérifier régulièrement leurs marchandises tout en s'éloignant des pratiques répréhensibles. "Aux consommateurs, nous conseillons la vigilance pendant les achats et nous les rassurons que nous veillons au quotidien à leur sécurité alimentaire", a rassuré N'Djé Dembélé Bintou.

Prenant la parole, le représentant du préfet de région, Sihindou Coulibaly, s'est félicité de cette opération. "Nous vous félicitons pour le travail abattu. Nous encourageons madame la directrice et vos collaborateurs, à continuer sur cette lancée avec des contrôles plus approfondies. Et ce, dans le soucis de préserver la santé des populations", a recommandé Antoine Gbey.

Tizié TO Bi

Correspondant régional