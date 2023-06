Côte d'Ivoire - Danané: Grogne des conducteurs de taxi-moto contre les Impôts

Les conducteurs de motos-taxis assurant le transport urbain dans la ville de Danané, ont effectué, lundi 19 Juin 2023, un arrêt de travail pour protester bruyamment contre la mise en fourrière par les services des impôts, d'une vingtaine de leurs engins.

Danané : Les conducteurs de motos-taxis en grève, les raisons

Les responsables des services des impôts de Danané ont justifié la mise en fourrière de ces motos-taxis par le fait que de nombreux propriétaires et conducteurs de ces engins refusent de payer les taxes annuelles. Ils ont indiqué que l’objectif de l’opération est de les obliger à se mettre à jour.

Les grévistes ont, quant à eux, déploré le fait que ledit service financier n’ait pas donné suffisamment de temps pour la sensibilisation avant de passer à la répression. « C'est seulement aujourd'hui que certains d'entre nous ont vu leurs motos bloqués et les conducteurs sommés de payer sur-le-champ le montant de 20.000 F Cfa», a indiqué Lasso V., un conducteur de moto-taxi.

Telle une traînée de poudre, la mauvaise information a fait le tour des quartiers de la ville. « On nous dit de payer 20.000 F Cfa par jour ! », clame un autre taximètre faisant du rodéo à moto sur le nouveau bitume du quartier Petit Danané.

Au bureau des impôts de Danané, les agents trouvés sur place, démentent formellement les accusations portées contre leur service. « Ces jeunes font preuve d'une mauvaise foi étonnante», clame l'agent qui nous reçoit en absence du chef de service.

« Ces taxes sont annuelles. Elles existent selon les textes depuis 2 à 3 ans. Il s'agit de 25.000 Fcfa pour les tricycles et 20.000 Fcfa pour les motos-taxis payables en 2 fractions. La première fraction est pour le 1er Mars et la 2ème fraction est pour fin Mai. Avant le contrôle d'aujourd'hui, nos services ont distribué des prospectus partout, dans les gares et même dans les écoles encore ouvertes. Les syndicats de motos-taxis ont été les premiers à être informés. Tout est fait sur la base des textes. Rien n'est inventé».

Une rencontre présidée par le préfet du département de Danané est annoncée pour ce Mardi 20 Juin 2023 avec tous les syndicats, le corps préfectoral, le service des impôts et la population pour mieux exposer sur la question des taxes. Cette situation de grève inattendue des conducteurs de motos-taxis, a créé beaucoup de désagréments aux usagers et des cas d'accidents de certains grévistes beaucoup trop surexcités. Grâce à la mobilisation exemplaire de la gendarmerie sur les grandes artères de la ville, le calme est revenu aux environs de 13 heures.

Une correspondance de Sony WAGONDA