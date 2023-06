Côte d'Ivoire - DJ Lewis pique une crise de nerf : ‘’Je ne permettrai jamais..."

DJ Lewis a fait des mises au point à ceux qui le critiquent négativement sur les réseaux sociaux. Il a fait un direct sur sa page Facebook pour recadrer les détracteurs qui ne le connaissent pas.

DJ Lewis : ‘’Je ne peux pas accepter laisser les choses se faire’’

Le chanteur Coupé-décalé, DJ Lewis ne décolère toujours pas contre ses détracteurs. Depuis la sortie médiatique de la plateforme ‘’Papa ADO’’ pour s'en prendre à l’artiste, des internautes se sont mis également à le moquer et à l’insulter en commentaires. Il a fait un long direct le lundi 19 juin sur sa page Facebook pour s’adresser à ceux qui ne l’ont pas connu et faire des précisions sur sa carrière.

‘’Depuis quelques jours, je fais l’objet de plusieurs posts d’une propagation à la diffamation sur ma personne artistique. Je voulais juste apporter une petite précision sur qui je suis d’abord et comment j’ai fait pour arriver là où je suis aujourd’hui. Quand je réfléchis à tout mon parcours dans le milieu musical de DJ à artiste-chanteur à présent, je ne peux pas accepter laisser les choses se faire. Il y a atteinte à mon intégrité, il y a atteinte à mon honneur, il y a atteinte à ma personne morale’’, explique-t-il

Dans le même direct d’une heure de temps, l’interprète de la chanson ‘’C’ gâté’’, a parcouru sa longue carrière de DJ jusqu’à devenir aujourd’hui chanteur. Parce que ceux qui parlent aujourd’hui de lui en mal ignorent beaucoup de lui.

‘’Derrière les platines ou le micro, on valorise des personnes. On contribue à promouvoir des concepts dans les maquis, bars, etc. autrefois. Ce qui n’est pas trop d’actualité aujourd’hui. On pouvait même valoriser des concepts sans être artiste. Lorsqu’une chanson sortait, on mettait le son dans nos maquis et on le valorisait. C’est à cette classe de génération de DJ-chanteur j'appartiens. On ne peut pas m’étiqueter de voleur de concept ou d'un artiste qui manque d’inspiration. La source de mon inspiration, ce sont les concepts’’, dit-il.

Avant d’ajouter : ‘’On pouvait utiliser des mots ou une tendance pour en faire une chanson. Ce n’est pas nouveau en Côte d’Ivoire. Ce qui a valu même la décoration de plusieurs artistes parmi nous. Quand je vais dans un studio d’enregistrement, j’ai mon identité musicale personnelle. Parmi tous les arrangeurs de Côte d’Ivoire, la seule personne qui n’a pas eu besoin que j’apporte un mot, c’est David Tayorault. Un grand faiseur de stars qui a pu me lire entre les lignes et qui a pu me sortir le tube de la danse de ‘’Grippe aviaire’’ qui m’a révélé au monde entier. Ce que les gens disent que j’ai pris pour faire concept et prennent aujourd’hui pour m’insulter. J’en suis fier. Lorsque j’ai sorti en 2006 mon concept, les médias internationaux ont parlé de moi’’.

En outre, DJ Lewis comptabilise 20 ans de carrière musicale, parce qu’il a participé à la réalisation de la chanson ‘’Boucan’’ de Molare en 2003 avec feu Arafat DJ. ‘’Il y a des artistes maliens comme Sidiki Diabaté et Iba One qui sont soutenus par le peuple malien. Ils ont leurs comptes bancaires remplis et de grosses maisons. Je ne permettrai jamais à quiconque qui n’a contribué aucunement à me positionner là où je suis, de venir me salir. Je parle avec un cœur meurtri’’, précise-t-il.

Le chanteur Coupé-décalé a aussi parlé de son amitié avec feu Arafat DJ à l’époque et il a fallu qu'une de ses chansons soit littéralement reprise le Daïshikan pour qu’il prenne ses distances vis-à-vis du défunt fils de Tina Glamour.