Exploration du bassin sédimentaire ivoirien: La Côte d'Ivoire signe avec l’Américain Murphy

L’Etat de Côte d'Ivoire, à travers Petroci Holding, et le Groupe américain Murphy Exploration & Production ont signé cinq Contrats de Partage et de Production (CPP), le mercredi 14 juin 2023, au cabinet du Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly. Ces contrats portent sur l’exploration du bassin sédimentaire ivoirien.

Exploration pétrolière : La Côte d'Ivoire signe 5 contrats de partage de production avec l’Américain Murphy

Le ministre Mamadou Sangafowa-Coulibaly, tout en se félicitant de cet accord portant sur les blocs pétroliers CI-102, CI-103, CI-502, CI-531 et CI-709, a salué la riche expérience de Murphy. « Ce Groupe américain nous donne beaucoup d’espoir. Nous avons foi en notre bassin sédimentaire qui a permis deux découvertes majeures de pétrole. L’une en septembre 2021 et l’autre en juillet 2022. Cela dénote de l’attractivité de notre bassin sédimentaire », a indiqué Sangafowa-Coulibaly, qui a rendu hommage à tous ceux qui mettent un point d’honneur à promouvoir le bassin sédimentaire ivoirien.

Selon le ministre, la signature de ces CPP est une opportunité pour booster le développement du secteur pétrolier ivoirien. « Nous devons aller vite car nous avons besoin d’énergie. Nous plaçons beaucoup d’espoir dans cette signature et le Président de la République, Alassane Ouattara, attend une autre découverte de pétrole», a insisté Sangafowa-Coulibaly. Bien avant, Eric Hambly, vice-président exécutif du Groupe Murphy Exploration & Production, n’a pas tari d’éloges à l’endroit du potentiel ivoirien et a marqué sa satisfaction d’ajouter la Côte d’Ivoire sur la liste des pays avec lesquels sa société travaille.

« Nous sommes heureux d’établir ce partenariat avec le Gouvernement ivoirien. Nous tenons à saluer l’excellent processus de négociation qu’il y a eu entre nos deux parties, même si, je peux l’avouer, les négociateurs ivoiriens sont très chevronnés. Nous vous le réitérons, nous voulons accomplir de grandes choses en Côte d'Ivoire », a souligné Eric Hambly. Il a notamment salué le leadership du ministre Mamadou Sangafowa-Coulibaly, avec qui il partage une longue amitié.

Si Mélaine Koné, Directeur Général par intérim de Pétroci, attend de ce partenariat gagnant-gagnant qu’il permette de booster la capacité en gaz de la Côte d'Ivoire et aider le secteur de l’électricité, Essé Kouamé Bienvenu, Directeur général des Hydrocabures, a mis en exergue les caractéristiques de ces Contrats de Partage de Production. Hormis le bloc pétrolier CI-102, les autres blocs sont situés en eaux profondes. L’attribution de ces blocs à Murphy permettra d’intensifier l’exploration du bassin sédimentaire ivoirien et, in fine, d’accroître l’offre de gaz naturel au secteur de l’électricité.

Pour rappel, c’est en avril 2022 que la société Murphy Exploration & Production a manifesté son intérêt pour les blocs susmentionnés. C’est une société américaine basée à Houston, au Texas, qui a débuté ses activités en 1921. Elle détient des actifs en production aux Etats-Unis et au Canada, ainsi que des actifs en exploration en Australie, au Brésil, au Bruneï, au Mexique et au Vietnam. Au 1er trimestre 2022, sa production s’est élevée à 141.000 barils équivalent pétrole par jour et ses réserves à fin 2021, non encore développées, sont estimées à 717 millions de barils d’équivalent pétrole.

Source : CICG