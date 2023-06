Côte d'Ivoire-Examen du CEPE : Voici où trouver les résultats

Les résultats de l' examen du CEPE (Certificat d'études primaires élémentaires) 2023 seront disponibles ce mardi 20 juin. Ce sont au total 654 531 candidats, dont 321 865 filles et 332 666 garçons qui retiennent leur souffle en attendant la proclamation des résultats par la DECO (Direction des examens et concours).

Examen du CEPE : Les résultats attendus ce mardi

Les candidats à l' examen du CEPE devront se rendre sur le site www.men-deco.org/ci/ pour connaitre leurs résultats. Pour la session 2023, la Côte d'Ivoire a enregistré 654 531 candidats parmi laquelle figurent 321 865 filles et 332 666. Il faut noter que les responsables de la Direction des examens et concours dévoileront également le taux de réussite à l'examen.

Le taux de réussite pour la session 2022 était de 64,76 %. En effet, sur 683 386 candidats inscrits au départ, ce sont 442 558 élèves qui ont été déclarés admis à l'arrivée.

Les épreuves du Certificat d'épreuves primaires élémentaires ont eu lieu le lundi 5 juin 2023. Mariatou Koné avait procédé au lancement de l'examen dans la localité de Botro. "Aujourd'hui c'est le lancement de l'examen du CEPE. Je demande à chaque candidat de se concentrer sur ses sujets. C'est un examen, ce n'est pas un concours. On vous demande juste d'avoir la moyenne. N'ayez pas peur. Soyez confiants et écrivez ce que vous avez appris en classe. Ne trichez pas", avait conseillé la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation.