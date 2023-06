Élections dans l'Agnéby-Tiassa: Union sacrée autour du duo Albert N'Cho - Dimba Pierre

C'est la bibliothèque Georges Niangoran Bouah d'Agboville, qui a abrité, le dimanche 18 juin 2023, la cérémonie d'investiture du mouvement "AVEC Acho-Dimba j'adhère" dans une ambiance festive. Œuvrer à accorder 10 000 voix des nouveaux majeurs au candidat N’Cho Acho Albert au niveau de la commune et 25 000 voix au candidat Dimba Pierre en région. Telle est la mission que s'est assignée le mouvement "Action pour une victoire éclatante et collective du ticket Acho et Dimba".

Élections dans l'Agnéby-Tiassa: Des jeunes engagés pour la réélection du maire N'Cho Albert et du ministre Dimba Pierre

« Nous sommes les agents du changement et nous sommes porteurs d'une responsabilité immense dans le processus électoral. Notre voix compte et elle compte énormément. En tant que jeunes, nous sommes les premiers bénéficiaires des actions de développement, de sécurité et d'éducation entreprises dans notre commune d'Agboville et dans toute la région de l'Agnéby-Tiassa. Avec eux à la tête de nos collectivités, c'est le renforcement de l'accès à l'éducation, la création d'opportunités d'emplois pour les jeunes. Tout cela, en vue de construire un avenir solide pour nous-mêmes, nos familles et les générations futures. C'est pourquoi, nous allons voter massivement, le 02 septembre prochain en faveur de nos candidats Acho N'Cho et Dimba Pierre », a lancé Adia Boris, président du mouvement "AVEC Acho-Dimba j'adhère".

Notons que le colonel N'Cho Acho Albert et le ministre Dimba N'Gou Pierre, respectivement maire d'Agboville et président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, sont les candidats du RHDP à leur propre succession. Prenant la parole, Choho Thomas, représentant le maire d'Agboville, N'Cho Acho Albert, parrain de la cérémonie, s'est félicité de l'initiative de ses filleuls.

« Il s'agit de votre avenir mais pour la construire, il faudra s'inscrire dans une dynamique: celle du développement. Vous vous êtes engagés sur une bonne voie. Alors, il faut y aller et persévérer en faisant preuve d'imagination, de créativité pour une victoire avec panache du ministre Pierre Dimba et du maire N'Cho Acho Albert. Vous devez donc marcher sans complexe. Ayez le courage d'aller vers tous les électeurs afin qu'ils votent pour le développement. Soyez de ceux-là qui écrivent les pages de la nouvelle Agboville, de la nouvelle Agnéby-Tiassa », a exhorté l'ancien candidat du FPI à la mairie d'Agboville, par ailleurs 3e adjoint au sein du Conseil municipal de la ville.

Bien avant, Touré Yacouba dit SFR, représentant le président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, Dimba Pierre, a réitéré son engagement à accompagner la jeunesse. « En décidant de créer un tel mouvement pour soutenir ces 2 grandes personnalités de l'Agnéby-Tiassa, je crois que vous êtes des visionnaires. Chers jeunes, chers amis, sachez que votre mission ne sera pas facile mais je peux vous rassurer que nous allons vous accompagner, nous serons à vos côtés. Félicitations encore à vous. Vous avez fait le bon choix, le choix du développement, le choix du changement et c'est à encourager », s'est réjoui le conseiller régional.

« Aujourd'hui, avec le ticket Dimba-N'Cho, nous avons une chance de rassembler tout le monde. Chers jeunes qui avez accepté de porter les candidatures de ces 2 valeureux hommes du parti du président Alassane Ouattara dans notre région, nous avons besoin de résultats. Alors, ne dormez pas sur vos lauriers car nous comptons sur vous. Allez sur le terrain, faites du porte à porte pour qu'on réalise un excellent score au soir du 02 septembre prochain », a fait savoir SFR.

Ont participé à la cérémonie, Settié Mathurin, secrétaire national FPI N'Douci et président d'honneur du mouvement AVEC-Dimba de N'Douci, des chefs de communauté et de quartiers, ainsi que des présidents de jeunesse venus de toute la région.

Tizié TO Bi

Correspondant régional