Affaire "Hanny Tchelley virée par son mari": François Kençy dit sa part de vérité

Le chanteur ivoirien, François Kençy, s’est exprimé avec le cœur dans une longue publication sur la toile. Il s’est adressé à des internautes qui, en s’attaquant à Hanny Tchelley, l’entraînent avec lui.

François Kençy : ‘’Hanny Tchelley est aussi une personnalité publique, et vous savez qu'elle pourra vous répondre’’

François Kençy, mari de l’actrice ivoirienne, Hanny Tchelley, n’est pas du tout content. De fait, le chanteur ivoirien exilé en Belgique, est cité par des personnes qui s’évertuent à insulter la productrice de film sur les réseaux sociaux. Dans un long post sur sa page Facebook, François Kençy s’est voulu très clair en s’adressant à ces personnes-là. Il a donc voulu faire une mise au point sur la situation sans vraiment de rancune ni d’animosité, en répondant à tous ces internautes qui s’attaquent à sa personne.

‘’J'aimerais ici m'adresser à toutes les personnes qui, souvent, se sentent obligées de dire gentiment mon nom, lorsqu'elles insultent ou s'attaquent à Hanny Tchelley. Honnêtement, même si je n'ai pas la prétention de vous obliger à arrêter, sachez que je n'en ai pas besoin dans les vidéos d'injures. Donc évitez de répéter: "ton mari t'a laissée", "ton mari t'a virée", ton mari, ton mari, ton mari. Un couple, ça reste ensemble, ou ça se sépare, c'est comme ça, et je ne vous ai pas encore fait de confidence sur le mien à ce que je sache. Je trouve malsain que certaines personnes essaient de m'entraîner avec elles, dans leurs attaques contre Hanny. Personnellement, j'ai toujours été contre les injures, les dénigrements d'hommes ou femmes politiques de tous bords, même de simples citoyens, sur les réseaux sociaux’’, avance-t-il.

Le chanteur va plus loin en disant que, si ces personnes veulent s’attaquer à Hanny Tchelley pour une raison ou une autre, chose qu’il déplore également, de grâce, il demande à ces détracteurs d'assumer et de le faire directement, sans forcément passer par lui. ‘’Hanny Tchelley est aussi une personnalité publique, et vous savez qu'elle pourra vous répondre. Donc elle saura apprécier vos propos. Si ce que vous dites me concerne directement, alors je réagirai également s'il le faut’’, souligne-t-il.

Maintenant, François Kençy s’est adressé particulièrement à un internaute du nom de Hervé Djédjé. Ce dernier, en s'attaquant à Hanny Tchelley, entraîne avec lui l’artiste. Ce qu’il n’apprécie guère. ‘’Voilà pourquoi je voudrais interpeller ici, le frère Hervé Djédjé, avec qui je n'ai jamais eu de problème, mais dont une des vidéos me fait réagir. Je dis frère, parce que nous sommes tous Ivoiriens et assumons notre attachement au Pr Gbagbo, même si nous ne sommes pas des amis. Frère, visiblement, selon ce que tu dis, tu m'apprécirais en tant qu'artiste et je t'en remercie. Mais tu es allé trop loin, et avec des contres-vérités, je ne peux pas laisser passer ça’’, dit-il.

Et de préciser : ‘’Je n'ai rien contre toi, mais il est important pour moi de te dire ce que je pense de ta sortie. Je n'aime pas. Tu as peut-être dû en faire d'autres avant, mais je préfère parler de celle que je viens de voir. Je n'ai viré personne, et quoi qu'il arrive, c'est notre vie, Hanny et moi, rien de surnaturel. Quant à moi, je n'ai besoin que de choses positives, pas d'être tiré vers les injures. J'ai parlé avec mon cœur, et c'est sans rancune. Nous ne sommes que des humains, la vie est courte, et demain est un autre jour. Essayons de rester vigilants, positifs’’.