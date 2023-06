Côte d’Ivoire : Barett Boulevard rappelle DJ Lewis à l'ordre, ce qu'il lui demande

L’ancien producteur d’album, Barett Boulevard n’est pas content de DJ Lewis. Il l’a fait savoir à travers un long post sur sa page Facebook.

Barett Boulevard : ‘’J'espère que tu seras désormais habité par l'inspiration et la sagesse’’

Le nom Barett Boulevard rappelle pour les plus anciens du showbiz et mélomanes avertis, de bons souvenirs dans le milieu dans les années 2000.

L’homme du showbiz a fait les beaux jours de l’un des plus grands maquis de l’époque dans la commune de Marcory qu’on appelait ‘’Marcory Gazoil’’.

Ce temple de la joie ne désemplissait pas tous les week-end avec l’arrivée de nombreux noctambules, boucantiers et autres footballeurs.

Mais, Barett Boulevard a surtout donné la chance à des DJ de devenir des artistes qui ont connu du succès. Il y a eu DJ Lewis, DJ Bonano, DJ Elo et Mix Premier et j’en passe.

Après la crise post-électorale, l’ancien producteur-manager a rallié l'Hexagone pour des raisons qui lui sont propres. Resté loin du milieu du showbiz, l’ex-associé de Vetcho Dilinger vient de faire une sortie médiatique en s'adressant à son ancien poulain DJ Lewis.

Barett Boulevard reproche au chanteur Coupé-décalé de salir son nom à chaque fois qu’il est invité par les médias pour parler de sa carrière.

Cette situation n’est pas acceptée par ce dernier qui, dans un long post, a d’abord parlé de sa rencontre avec DJ Lewis. Avant de mettre en garde l’interprète de la chanson à succès ‘’Grippe aviaire’’.

‘’Depuis que j'ai quitté ce milieu après la crise post-électorale, je mène par ma petite vie sans chichis au service des miens. D'où vient-il que toutes les fois que tu es sur un plateau télé, radio ou sur les réseaux sociaux, tu passes ton temps à me diffamer ?

Tantôt j'ai été celui qui a refusé de signer un contrat avec universal music qui aurait fait de toi une méga star, tantôt je refusais de payer ton salaire car tu aurais grillé des hauts parleurs du MG, Tantôt je n'étais pas assez professionnel.

Tantôt Vetcho voulait te produire et je me suis opposé et j'en passe… Le jour où je te demanderai les preuves de tes allégations, j'espère que tu les sortiras ! Mais d'ici là, Stp arrête de me dénigrer à tout bout de champ et concentre toi sur ta carrière et ta famille.

Arrête de ressasser ta version de notre collaboration et concentre toi sur ce qui est important à tes yeux. J'ai aussi ma version avec mes preuves et tu sais que tout n'est pas bon à dire… J'espère que tu seras désormais habité par l'inspiration et la sagesse’’, écrit-il. C’est sûr que le chanteur Coupé-décalé va réagir à la sortie Barett Boulevard.