Côte d'Ivoire: Les résultats du CEPE en hausse de 10% à Agboville

La direction régionale de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation d'Agboville(DRENA) enregistre un taux de réussite de plus 10% au CEPE ( Certificat d'études primaires élémentaires) session 2023. Sur les 10 102 candidats que comptait la DRENA, 67,04% ont été déclarés admis contre 56,83% en 2022, soit un progrès de 10, 21%.

Agboville: 67,04% d'admis au CEPE contre 56,83% en 2022, soit un progrès de 10, 21%

Il faut noter que, la région de l'Agnéby-Tiassa compte 2 directions régionales à savoir: Agboville et Tiassalé. La DRENA de Tiassalé couvre les départements de Sikensi (avec un taux d'admis de 73,73%); Taabo (72,88%) et Tiassalé-N'Douci( 77,35%), venant ainsi en tête au niveau de la région. La moyenne régionale provisoire est donc estimée à 73,05% de taux de réussite.

Au terme de la session de cette année dont les résultats ont été proclamés, le mardi 20 juin 2023 par la direction des examens et concours(DECO), 454 886 candidats sont admis sur 638 171 postulants au diplôme sanctionnant la fin du cycle primaire, soit 71,28% contre pour 64,76% en 2022 et 52,51% en 2021. Le taux de réussite est en hausse cette année de 06,52%. 225 212 filles sont admises sur 314 679 présentes(71,57%) et 229 674 garçons sur 323 492 candidats (71%), une légère faveur au profit des filles.

Les réclamations s'ouvrent, ce mercredi 21 juin pour s'achever le mardi 27 juin prochain dans les écoles et IEPP gratuitement. Quant aux résultats du jury spécial, ils seront proclamés, le vendredi 30 juin.

« Le succès des candidats, majoritaire et en progression dans toutes les IEPP, prouve que lorsque l'intérêt de l'apprenant est placé au coeur de l'action éducative, la réussite devient un objectif accessible pour tous les enfants scolarisés en Côte d'Ivoire », s'est défendue Dosso Nimaga, directrice de la DECO, à la proclamation officielle des résultats du CEPE.

À l'école primaire publique(EPP) TP 2 d'Agboville où Afrique sur-7 a assisté à la proclamation des résultats, on a enregistre 38 admis sur 40 candidats, soit 95% de taux de réussite. Adon Chia Marie-Dominique rafle la première place avec 159,75/170 points.

Tizié TO Bi

Correspondant régional