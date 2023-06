Armand Ouégnin : "Gbagbo ne mérite pas ce qu'on lui fait subir"

Lors d'une visite dans le Sud-Comoé, Georges Armand Ouégnin, cadre du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), est revenu sur l'exclusion de Laurent Gbagbo de la liste électorale. Le fondateur de la plateforme EDS (Ensemble pour la démocratie et la souveraineté) a regretté la décision de la CEI (Commission électorale indépendante).

Armand Ouégnin : "Comprenez que la situation de Laurent Gbagbo nous fâche"

Le weekend dernier, Georges Armand Ouégnin a séjourné dans la région du Sud-Comoé. Ce proche de Laurent Gbagbo a visité les villages de N'djeme, Alanganou, ainsi que la ville de Tiapoum, avant de mettre le cap sur le département d'Aboisso. Le chirurgien urologue a répondu aux préoccupations des populations qui souhaitent la réinscription du "Woody" de Mama sur la liste électorale.

"Frères et soeurs du Sud-Comoé, le temps est venu pour vous dire au monde entier ce que vous ressentez réellement...N'ayez aucune peur pour dire ouvertement ce que vous souhaitez vous-même pour votre bonheur dont vous êtes les seuls et uniques maitres", a déclaré le vice-président de l'Assemblée nationale.

Georges Armand Ouégnin n'a pas manqué de souligner que la situation de Laurent Gbagbo suscite la colère. "Frères et soeurs je vous ai écouté avec attention et avec un intérêt particulier parce que tout comme vous, je suis moi aussi fils de la région...Comprenez que la situation du président Laurent Gbagbo nous fâche autant que vous sinon plus, mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous devons savoir raison gardée en toute circonstance et utiliser la seule arme que nous a conseillée le président Laurent Gbagbo, notre référent politique, le dialogue", a poursuivi l'ancien secrétaire d'État chargé de la Sécurité sociale de Gbagbo.

Poursuivant, l'émissaire du PPA-CI a affirmé que son parti entend insister auprès des tenants du pouvoir pour que l'ancien chef d'État soit rétabli dans ses droits parce qu'il ne mérite pas ce qu'on lui fait subir. "Il ne peut en être autrement parce que toute autre alternative serait contraire aux idéaux de responsabilité et de réconciliation nationale vraie prônés par les tenants actuels du pouvoir", s'est-il exprimé.

Laurent Gbagbo, condamné à 20 ans de prison dans l'affaire du braquage de la CEDEAO, a été écarté de la liste électorale par la CEI d'Ibrahime Coulibaly-Kuibiert.