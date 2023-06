Côte d'Ivoire-Alliance PDCI et PPA-CI : Déjà des problèmes !

Le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) d'Henri Konan Bédié et le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) ont décidé de faire une alliance lors des élections régionales et municipales du 2 septembre 2023. Mais tout ne se passe pas dans la tranquillité. De profondes dissensions se font déjà sentir dans certaines localités.

Côte d'Ivoire : difficile alliance entre PDCI et PPA-CI

Les élections régionales et municipales sont prévues pour le 2 septembre 2023. Le PDCI et le PPA-CI ont jugé utile de faire front commun pour battre le parti au pouvoir, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). L'alliance tant voulue par Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo peine à prendre forme.

Selon une information relayée par Jeune Afrique, le choix des candidats divise des cadres de ces deux partis de l'opposition. C'est le cas dans la commune de Yopougon. En effet, le parti de Bédié est convaincu que le député Dia Houphouët Augustin est le meilleur profil pour faire mordre la poussière à Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale et candidat du RHDP. Cet avis n'est pas partagé par le PPA-CI qui estime que Michel Gbagbo fait figure de candidat idéal.

Dans le Haut-Sassandra également, le plus vieux parti politique n'est pas disposé à accepter la candidature de Stéphane Kipré pour les régionales pour défier Mamadou Touré, l'actuel ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.

"Vu que l’espace politique du Sud-Comoé est occupé par le PDCI et le RHDP, il va de soi que, dans le cas d’une alliance, notre parti conduise la liste du Conseil régional (…) Dans l’hypothèse contraire, chaque candidat conduira sa liste et les couleurs de son parti à l’élection", a déclaré sans faux fuyant Anoman Kouao Magloire, le candidat du PDCI dans les colonnes de Jeune Afrique.

La grande question est de savoir si Laurent Gbagbo et son "ainé" Bédié sauront trouver la stratégie idéale pour asseoir leur alliance.