Côte d'Ivoire-Blaise Lasm insiste et annonce un match retour

Blaise Lasm est candidat aux élections régionales dans les Grands-Ponts. C'est à ce titre que le secrétaire général adjoint du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) s'est rendu auprès des populations de la localité de Débrimou le dimanche 18 juin 2023. Ce proche de Laurent Gbagbo a clairment fait savoir que le match retour démocratique aura bel et bien lieu dans notre pays.

Côte d'Ivoire-Blaise Lasm annonce le retour de Gbagbo au pouvoir

Dans une interview accordée à un média ivoirien, Charles Blé Goudé annonçait que la Côte d'Ivoire ne connaitra pas un match retour entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. "Je crois que ce sont des expressions à bannir. Le vrai match retour doit être celui de la paix, du rassemblement. Le vrai match retour doit être celui qui amène les Ivoiriens à prendre le dessus sur la violence pour pouvoir imposer la paix par nos attitudes", avait dit le fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples).

Blaise Lasm, cadre du PPA-CI, ne partage pas cet avis de l'ancien secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire). En effet, au cours d'un meeting le dimanche 18 juin 2023 à Débrimou, le secrétaire général adjoint du parti de Laurent Gbagbo a clairement invité les militants à se préparer à un match retour.

"Ce combat aura lieu. Ce match retour démocratique aura lieu et les pronostics nous donnent vainqueurs parce que cette fois, il n'y aura pas de rébellion et de gens en armes pour biaiser et fausser le jeu électoral. Tenez-vous prêts ! Tenez-vous déterminés et avançons sereins", a-t-il lancé.

Selon Blaise Lasm, après 13 ans au pouvoir, le bilan d'Alassane Ouattara est peu reluisant. "Il est temps de passer à une autre phase, il est temps de nous porter au pouvoir. 13 ans et 3 mandats après, le constat est clair que le chef de l'État actuel a lamentablement échoué. Son plus grand échec est d'avoir faire chuter le pouvoir d'achat des paysans que vous êtes à travers les prix dérisoires contre lesquels vous échangez vos produits agricoles, notamment l'hévéa", a jouté le secrétaire général adjoint du PPA-CI. Il est convaincu que le retour de Laurent Gbagbo au Palais présidentiel "pourra améliorer les choses".