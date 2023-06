France : Une explosion de gaz fait plusieurs victimes à Paris

Une explosion de gaz à Paris, la capitale de la France, a fait sept victimes en début de soirée le mercredi 21 juin 2023, au 227 rue Saint-Jacques à la Paris American Academy. Plusieurs immeubles ont été touchés par les flammes.

France : Une cellule de crise créée après une explosion de gaz à Paris

Édouard Civel, premier adjoint au maire du 5e arrondissement, a donné l'alerte dans une publication sur son compte Twitter. "Habitants du 5e, une explosion de gaz vient de se produire place Alphonse Laveran dans le quartier du Val-de-Grâce, des immeubles sont incendiés, restez à distance pour permettre aux pompiers d’intervenir", a écrit le conseiller municipal.

"Nous avons entendu une énorme explosion vers 16h50. Et là, on a évacué et on a constaté très rapidement que l'immeuble de l'American Academy était en feu et écroulé", a dit sur BFMTV le secrétaire général de l'enseignement catholique, Philippe Delorme.

L'explosion de gaz a été signalée dans la soirée du mercredi 21 juin 2023 au 77 rue Saint-Jacques à la Paris American Academy, a quelques encablures du Val-de-Grâce. On apprend que la façade de l'immeuble s'est écroulée.

Élisabeth Borne, Première ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron, a mentionné qu' "un incendie est en cours et s'est propagé aux immeubles voisins". Le successeur de Jean Castex a soutenu aussi que "tous les moyens sont déployés" afin de gérer la situation. Une cellule de crise a été créée

Laurent Nunez, préfet de police de Paris, a signalé que l'incendie était circonscrit. Par ailleurs, plus de 200 pompiers ont été déployés sur les lieux du drame. Le bilan provisoire fait cas de sept personnes en urgence absolue et neuf autres en urgence relative.