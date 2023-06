Cameroun : Son fils annoncé mort sur la toile, Mani Bella menace

La chanteuse Mani Bella a donné naissance à un petit garçon il y a un mois. Un mois plus tard, un internaute annonce sur la toile le décès de ce dernier. L’artiste camerounaise pète un câble et menace l’auteur.

Mani Bella : ‘’Ce que tu as fait est très grave et c’est sévèrement puni par la loi de notre pays’’

Il y a un mois, la chanteuse camerounaise, Mani Bella donnait naissance à son quatrième enfant. Et c’était toute heureuse sur son lit d’hôpital, qu’elle a annoncé la bonne nouvelle à ses milliers de fans sur les réseaux sociaux. Mais, un individu mal intentionné qui a sûrement des griefs contre l’interprète de la chanson à succès ‘’Pala-Pala’’, a déclaré sur les réseaux sociaux que le nouveau bébé de cette dernière serait décédé.

En colère, Mani Bella a menacé l'auteur de ce post, si ce n’était pas supprimé, de saisir les autorités du pays pour que l’internaute qui a relayé ces propos mensonges, soit puni. C’est à travers une longue publication, le mardi 20 juin, la photo du concerné sur sa page Facebook, qu’elle s’est exprimée 24 heures après celle de l’internaute.

‘’Tu es si jeune. Si inconscient… Ce que tu as fait est très grave et c’est sévèrement puni par la loi de notre pays. Il ne m’a pas fallu vingt-quatre (24) heures pour savoir qui tu es en réalité. Personne n’est caché sur Facebook mon fils. Même avec un faux profil, on peut te retrouver si les moyens sont mis à disposition à cet effet. En me réveillant ce matin et après avoir lu toutes les informations te concernant, je constate que tu es un enfant’’, écrit-elle.

Et de poursuivre : ‘’Un enfant irréfléchi qui a décidé de s’attaquer gratuitement à un nourrisson. Malgré la gravité de ton acte, mon cœur ne me dit pas de te punir. Mais sache que si tu continues sur cette voie, tu écoperas un jour. Je suis une mère et aujourd’hui je pense à ta mère; alors, je te pardonne. Prince, également à travers ma voix, te pardonne. Mais, ne fais plus jamais ça. On rigole avec tout, mais pas avec la mort. En l’invoquant comme tu l’as fait sur mon fils, c’est toi qu’elle risque de prendre en premier.

Fais très attention désormais. Que Dieu te donne la sagesse. Tu en auras grandement besoin tout au long de ta vie. Quant à moi, je ne cesserai jamais de partager la joie, l’amour, le bonheur et la positivité, comme le font des centaines d’autres millions de personnes à travers le monde sans toutefois vendre un quelconque rêve. La négativité ne me dominera jamais. La vie est belle quand on la vit simplement; alors, vivons et profitons’’.

Le responsable de la page Info Kwat d’où est partie la publication mensongère, s’est confondu en excuses en demandant pardon à la chanteuse via les réseaux sociaux. ‘’Il y a de cela quelques heures, j'ai fait une publication très tordue sur la mort du bébé de Mani Bella. C'était vraiment une grave erreur de la part d'un des administrateurs qui m'aide à gérer la page et je suis profondément désolé et je présente toutes mes excuses les plus sincères à maman Mani Bella et à tous les abonnés de cette page pour cette infraction et je promets de prendre toute les mesures pour que cela ne se reproduise plus jamais’’, répond-t-il.