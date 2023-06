Côte d'Ivoire: Construction de 40 marchés de proximité dans le cadre du PS-Gouv 2

La construction sur le territoire national, de 40 marchés de proximité dans le cadre du deuxième Programme social du Gouvernement (PS-Gouv) 2022-2024, contribuera à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes des localités bénéficiaires des projets.

Construction de 40 marchés de proximité dans le cadre du PS-Gouv 2 : Un facteur de création d'emplois pour les jeunes et les femmes

Le directeur des travaux, Ossey Assi, en charge de la construction de neuf marchés de proximité, a indiqué que ce sont environ 300 personnes qui y travailleront durant les six mois de travaux prévus. ''En termes d'emploi, à part les techniciens des travaux, tous les ouvriers sont pris dans les localités concernées pour réduire le chômage des jeunes. En moyenne, nous employons sur chaque site 21 personnes. Nous employons également des femmes pour faire à manger aux employés et elles sont payées au-dessus du SMIG, à raison d'une rémunération par semaine'', a-t-il fait savoir.

Daouda Bamba, chef maçon de métier, est sur le chantier de Grand Lahou. Il salue ce projet du PS-Gouv 2 qui permet à de nombreux jeunes d'avoir un emploi. ''Au moins 15 personnes dont des menuisiers, des aide-maçons, des ferrailleurs, etc. travaillent avec moi sur ce chantier. La plupart d'entre eux ne faisaient rien avant, ils étaient à la maison. Cela leur permet désormais d'avoir de l'argent chaque semaine. Moi-même je suis content car en saison des pluies, il est difficile pour nous les maçons d'avoir des chantiers. Merci au Psgouv'', a-t-il déclaré.

Les travaux de construction des 40 marchés de proximité qui génèrent plus d'un millier d'emplois directs et des milliers d'emplois indirects, ont débuté en février 2023 pour une durée de six mois. Une équipe de la Coordination générale du Programme social du Gouvernement (PS-Gouv) accompagnée d’une délégation de l'Office d'Aide à la Commercialisation des Produits vivriers (OCPV), effectue une visite d'imprégnation sur certains sites depuis le 20 juin 2023.

Source : CICG