Côte d’Ivoire : Voici l’homme qui a motivé A’Salfo à entrer à HEC Paris

Dans la deuxième partie de l’interview d’A’Salfo accordée le jeudi 15 juin dernier à NCI lors de l’émission ‘’Sans Réserve, l’artiste parle de celui qui l’a motivé à entrer à HEC Paris. Le lead-vocal de Magic System indique également qu’il va encore continuer son parcours académique pour une spécialisation dans les industries culturelles et créatives.

Votre cursus scolaire initial est la classe de Terminale. Les gens pensent qu’il a eu des arrangements. Comment faites-vous pour intégrer HEC Paris qui se trouve être très rigoureuse ?

Vous savez qu’il y a des écoles où on peut faire des arrangements. Mais, pour ceux qui connaissent HEC Paris, là-bas il n’y a pas d’arrangements. On ne connaît personne quand on y va. J’ai eu la chance d’avoir un ami qui est le directeur de HEC Afrique qui est Alexis John Ahyee. Qui au cours d’une conversation m’a dit pourquoi tu ne t'intéresserais pas à Executive HEC, parce que tu as les qualités et les compétences pour pouvoir partir. Je lui ai dit : ‘’Est-ce que j’aurais le temps?’’. Il m’a dit d’essayer quand même, on ne sait jamais. C’était depuis 2018 que nous avons parlé comme cela. Je n’ai pas donné suite à sa demande. Et lorsqu’il y a eu la crise de la Covid-19 en 2020 où tout était bloqué et il n’y avait plus de spectacles, j’ai trouvé que c’était le moment de m’occuper.

Et pour m’occuper, pourquoi ne pas tenter HEC ? Seulement, je ne savais pas tous les tests qui m’attendaient. C’étaient des tests à des questions auxquelles je devais répondre. J’ai essayé les premiers tests qui ont marché. Je suis passé au deuxième qui a marché et à l’interview également. A la base, c’était pour faire un certificat. Je fais le premier certificat où j’arrive avec une bonne classe d’étudiants. Je remercie ma promotion à Abidjan. Ils ne m’ont pas vu comme un artiste. Ils m’ont vu comme quelqu’un qui est chercher de la connaissance.

Le certificat ne vous a pas suffi ?

Je suis un peu un éternel perfectionniste. J’ai eu le certificat et je me suis dit pourquoi ne pas avancer ? J’ai avancé et j’ai eu un deuxième certificat pour dire aux gens que ce n’est pas tombé du ciel. J’ai eu par la suite un troisième certificat qui m’a tout de suite admis au Master. Ce qui m’a le plus fatigué, c'est qu'il fallait rédiger un mémoire. Il est tombé au moment où la Covid-19 est terminée. Les voyages et les spectacles ont repris.

Comment justement vous vous organisez à ce moment-là ?

J’écrivais entre deux avions. Je faisais mes élévations entre deux avions à l’hôtel avant d’aller au spectacle. Je rédigeais mes fiches et cela quand même trois bonnes années. Mon entourage savait que je me suis mis à fond. Il y avait une problématique que je voulais aborder dans ma thèse qui est celle de la récupération automatisée des programmes de diffusion dans les espaces publics. Parce que c’est ce qui fait défaut dans nos maisons de droit d’auteur en Afrique.

J’ai soutenu autour de ça et j’ai fait une belle thèse que j’ai présentée. Pendant le FEMUA (NDLR : Le festival du groupe Magic System organisé chaque année à Anoumabo), les gens m’ont vu quand j’ai fait un aller-retour 24 heures sur Paris. Beaucoup de personnes se sont posées la question quelle urgence pouvait m’amener à Paris. J’étais allé soutenir mon mémoire qui est tombé le vendredi 28 avril dernier en plein FEMUA. ça s’est bien passé et c’est le samedi 29 avril que j’ai annoncé la bonne nouvelle à mes proches. Sinon, ça fait maintenant deux mois que j’ai été admis à mon Master.

Vous incarnez aujourd’hui un modèle de persévérance pour les jeunes. Certainement à un moment donné de la vie, vous avez regretté de ne pas avoir connu un parcours académique comme les autres enfants de votre génération. Est-ce que vous vous dites que c’est le destin qui l’a voulu comme cela et ce n'est pas plus mal que ça ?

Oh, ce n’est pas plus mal. Les autres sont allés à l’école pour avoir des diplômes avant de rentrer dans la vie active. Le destin a voulu que je rentre dans la vie avant d’aller à l’école pour chercher des diplômes et je ne me plains pas. Chacun a son destin et aujourd’hui je ratrappe quelque chose que je n’avais pas. Je vais vous surprendre encore, parce que je vais m’inscrire pour une spécialisation dans les industries culturelles et créatives. Dès que je pars à Paris, je vais m’inscrire à nouveau.

Vous ne comptez plus vous arrêter finalement ?

Non ! La connaissance, elle est permanente. Il faut se mettre à jour. Je n’ai pas envie que quelque chose m’échappe. Parce qu’il y a beaucoup de défis à relever pour les industries culturelles et créatives.

Vous êtes d’une famille où le père était ouvrier et d’une mère ménagère. Si vos parents avaient les moyens de vous mettre à l’école pour suivre un cursus normal, est-ce que vous auriez eu la brillante carrière que vous avez aujourd’hui ?

Je ne l’aurai même pas connu. Je faisais le Wôyô (NDLR : Ambiance facile) à l’école, parce que j’aimais la musique. Si les moyens étaient là aujourd'hui, j’aurais été un bon juriste, un professeur d’université ou quelqu’un d’autre.

Si vous aviez à faire un choix entre une carrière de juriste, journaliste, d’économiste ou celle que vous avez connue ?

C’est celle que j’ai connue. Parce qu’elle m’a apporté un plus et m’a fait vivre des expériences qui sont ni un juriste, ni un docteur, ni un professeur ne peut vivre. J’ai partagé le monde entier pour partager ma culture avec les autres cultures. J’ai découvert d’autres horizons, environnements qui m’ont forgé. Aujourd’hui, je suis revenu en arrière pour rattraper ce que je n’avais pas.

Est-ce que c’est un message pour ces jeunes qui sont amoureux de culture et qui veulent abandonner leurs études pour faire de la musique ?

Je n’ai pas abandonné les bancs de l’école pour faire de la musique. Ce sont les bancs qui m’ont abandonné en quelque sorte. Parce que quand on n’a pas les moyens d’aller où on veut aller, on a le dos au mur et on s’arrête. Les enfants d’aujourd’hui, s’ils ont les moyens d’aller plus loin, c’est d’aller à l’école. Malgré tout ce que la musique m’apporte, j’ai voulu retourner à l’école. Je suis allé le chercher, parce qu’il y avait quelque chose qui manquait au puzzle.

Finalement pour vous, la clé de la réussite sociale c’est l’école. Raison pour laquelle vous construisez des écoles ?

Oui, c’est l’école. Et à travers notre Fondation Magic System, nous sommes à dix écoles. On veut permettre à des enfants qui ont grandi dans des quartiers comme nous, d’aller à l’école dans des conditions confortables.