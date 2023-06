Sénégal : Un avocat de Sonko porte plainte contre Macky Sall en France

Macky Sall, président de la République du Sénégal, est visé par une plainte déposée en France par Juan Branco, l'un des avocats français d'Ousmane Sonko, pour "crimes contre l'humanité", a-t-on appris auprès de Le Figaro. Une demande d'enquête a aussi été soumise à la CPI (Cour pénale internationale).

Sénégal : Macky Sall visé par une plainte en France

L'information est confirmée par le Figaro, qui cite l'AFP. Selon le média, Juan Branco, avocat d'Ousmane Sonko, a saisi la justice française pour une plainte contre Macky Sall pour des faits de "crimes contre l'humanité". L'avocat de l'opposant sénégalais fait savoir que la plainte vise également Antoine Diome, le ministre sénégalais de l'Intérieur, le général Moussa Fall, le commandant de la gendarmerie sénégalaise, mais aussi "112 autres individus". Il faut noter que les procédures touchent les faits déroulés "de mars 2021 à juin 2023".

Il faut noter que les faits reprochés à Macky Sall et ses proches ont été "commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique de la population civile".

Le chef d'État sénégalais et son ministre de l'Intérieur Antoine Diome sont accusés d'avoir "ordonné et supervisé la commission" de ces crimes visant "des manifestants désarmés depuis le mois de mars 2021". Les requêtes font cas de "meurtres, tortures et disparitions forcées". Me Branco parle de "meurtre de 50 personnes" de mars 2021 à juin 2023.