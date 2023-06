Lutte contre la contrefaçon: Le CNLC invite les populations à dénoncer les auteurs

Le coordonnateur du Comité National de Lutte contre la Contrefaçon (CNLC) était l’invité de la tribune “Tout savoir sur” organisée par le CICG, mardi 20 juin 2023 à Abidjan-Plateau.

Plus de 15 milliards de produits de contrefaçon saisis depuis 2016

La contrefaçon représente un vrai problème économique, environnemental et social pour la Côte d’ivoire. Selon le professeur Jacques Roger Claude EKRA, Coordonnateur du CNLC, plus de 15 milliards de produits contrefaisants ont été saisis depuis début de leurs activités de 2016 à 2022. "La contrefaçon est un délit et les retombées au-delà d’être d’ordre économiques ont aussi un impact sur la santé du consommateur et peut lui coûter la vie" a t il souligné.

A l'en croire, les secteurs les plus touchés sont ceux des médicaments, de l'alcool et de l'automobile dans l'ordre de pourcentage élevé. "Tout détenteur de droit de propriété industrielle, littéraire ou artistique, tout détenteur d’une licence d'exploitation; tout représentant dûment mandaté et tout consommateur peut saisir le Comité National de Lutte contre la Contrefaçon. Le CNLC est accessible à tous”, selon le coordonnateur.

Poursuivant, il a invité les populations qui sont les premiers consommateurs à dénoncer toutes formes de contrefaçon quel que soit le secteur. Et ce, à travers les modes suivants : par courrier physique avec accusé de réception au siège du CNLC à Abidjan cocody,Riviera-Golf-les Elias ; par courrier électronique : [email protected] ; via le site internet : http://www.cnlc.ci/denoncer ; par voie télephonique : Numéro vert : 800 200 39 ; 27 22 49 58 00 / 05 66 66 75 45 ; ou via la page Facebook du CNLC.

Le Comité National de Lutte contre la Contrefaçon est une autorité administrative créé la N°2013-865 du 23 décembre 2013 relative à la lutte contre la contrefaçon et le piratage , et à la protection des droits de propriété intellectuelle, dans les opérations d'importation, d'exportation, et de commercialisation de biens et services. Opérationnelle depuis 2016, elle a pour mission de lutter contre la contrefaçon à l'importation comme à l'exploitation de tout produit susceptible d'être l'objet de contrefaçon.

En collaboration avec la police économique , les policiers, les gendarmes, les douaniers et plusieurs acteurs de la lutte contrefaçon, le CNLC mène toutes les investigations dans le but d’éradiquer ce fléau. Parmi ses perspectives , elle prévoit la mise en place d’une brigade pour renforcer l’opérationnalité du CNLC , ainsi que l’acquisition de matériels adaptés aux missions , de lieux de stockage et un incinérateur de haute capacité. Il faut rappeler que dernièrement des réseaux de contrefaçon d'alcool ont été démantelés ainsi que plusieurs produits de contrefaçon dont des tonnes de médicaments.