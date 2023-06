Côte d'Ivoire: Le MFFE plaide pour la prise en compte du genre dans le développement

La direction du Genre et de l’équité (DGE) du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE) a sensibilisé, mercredi 21 juin 2023 à San Pedro, les chefs de service, les leaders d’association, les chefs religieux et traditionnels sur l’approche genre et développement.

Le genre, outil efficace de travail, de bonne gouvernance et de développement

L’assistante de la directrice du genre et de l’équité, Mme Yapo Prisca, a fait savoir aux participants que le genre est un outil efficace de travail, de bonne gouvernance et de développement. Ses valeurs sont l’égalité, l’équité et la justice.

Quant à l’approche genre, elle est une philosophie du développement qui vise à promouvoir le pouvoir des femmes et des hommes, des pauvres et des riches, etc., en les aidant à accroître leurs capacités, leur accès aux ressources, aux pouvoirs politiques nécessaires pour atteindre et maintenir un niveau de vie satisfaisant.

Elle permet de prendre en compte les besoins des femmes et des hommes dans un contexte donné.

Conscients de l’enjeu de la prise en compte du genre pour développement, l’Etat ivoirien a décidé de faire de la question, une priorité majeure en opérant de nombreuses reformes légales dans l’optique d’assurer l’égalité de chance entre l’homme et la femme dans tous les domaines, conformément aux conventions internationales signées.

Dans cette optique, le Parlement ivoirien a voté diverses lois, entre autres, celles relatives à l’héritage familial des femmes, à l’accès à la propriété et des lois punissant les mutilations génitales féminines et les mariages précoces.

L’Etat a institué, conformément au décret du 04 décembre 2019, portant organisation du MFFE, une direction de la promotion du genre et de l’équité qui est chargée de mettre en œuvre la politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre.

La DGE a pour mission spécifique de mettre en place des mécanismes pour veiller au respect de l’égalité et de l’équité entre femme et homme, de suivre et évaluer la mise en œuvre des engagements pris par la Côte d’Ivoire sur le plan international en la matière.

Mme Yapo a exhorté les participants à s’approprier cet outil de développement, à mettre en pratique les messages véhiculés dans leur méthode de gouvernance au sein de leurs différentes communautés.

Selon le groupe de la Banque mondiale, aucun pays, aucune communauté ni aucune économie ne peut réaliser son potentiel ou relever les défis du développement en ce 21e siècle, notamment, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, sans la participation pleine et entière des femmes et des hommes, des filles et des garçons, sur un pied d’égalité. Il révèle aussi que lorsque les femmes participent au développement, le Produit intérieur brut (PIB) des pays augmente.

Dans le cadre de son plan d’actions 2023, la DGE s’inscrit dans une perspective de formation et de sensibilisation des acteurs clés de la société ivoirienne sur les lois favorables au genre et l’approche genre et développement, en vue d’aboutir leur intégration en Côte d’Ivoire.

Les régions du Haut Sassandra, du Gontougo et du Kabadougou ont bénéficié d’une formation similaire. Après l’étape de San Pedro, l’équipe de la DGE sera dans quelques semaines à Aboisso, dans le Sud Comoé.