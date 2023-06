Côte d'Ivoire: Adama Toungara lance une campagne pour des élections apaisées

Le Médiateur de la République, Adama Toungara, a lancé jeudi 22 juin 2023 à Yamoussoukro, une campagne nationale pour des élections locales apaisées, en prélude aux élections locales du 2 septembre.

Sensibilisation pour des élections municipales et régionales apaisées et sans violence

Dès le mois de juillet jusqu’à août, les délégations régionales du Médiateur de la République, rencontreront les populations à l’effet de les sensibiliser sur la nécessité d’apaiser les joutes électorales et de préserver la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire.

Le Médiateur de la République a annoncé qu’au terme de ces missions, « les acteurs politiques invités seront amenés à signer une charte d’engagement à la paix avant, pendant et après la période électorale ».

De façon plus précise, Adama Toungara a ajouté qu’en collaboration avec les comités de veille, l’institution Le Médiateur de la République se rapprochera des populations afin « d’organiser des réunions publiques de sensibilisation destinées aux autorités traditionnelles, religieuses, aux leaders politiques, aux femmes, aux jeunes notamment et à la société civile».

Adama Toungara espère, par ailleurs, que ces missions vont renforcer la visibilité de l’institution auprès des populations.

Les électeurs ivoiriens sont invités aux urnes le 2 septembre pour renouveler les conseils régionaux et municipaux. Mais des questions liées à la fiabilité de la liste électorale, au découpage électoral et au retrait de certaines personnalités de la liste suscitent des inquiétudes.

« Nous avons pris des dispositions parce que le Médiateur veut pratiquer une politique proactive, parce que ce n’est pas la peine d’aller après quand les gens se seront battus », a soutenu M. Toungara.

« Nous on préfère aller en avant et nous traitons les problèmes à la racine. On ne veut pas surfer sur les problèmes de dissensions, de divisions. Nous espérons que le système que nous venons de mettre en place permettra à la Côte d’Ivoire de connaître des élections municipales et régionales apaisées et sans violence », a-t-il ajouté.

Le médiateur délégué des régions du Gôh, du Loh Djiboua et de la Nawa, Guéhi Brissi Lucas, au nom de ses pairs, a réceptionné de façon symbolique sa feuille de route et promis d’obtenir de bons résultats au terme des missions.