Drame à industrap: Le Ministère de l’Emploi enquête sur l’accident meurtrier

Le cabinet du ministre de l’Emploi et de la Protection sociale s’est rendu jeudi 22 juin 2023 sur les sites de l’entreprise Industrap, dans la zone industrielle de Yopougon, pour les enquêtes relatives à l’accident de travail et aux conditions de santé et de sécurité au travail.

Les employeurs appelés à respecter le code du travail après l'accident à Industrap

Au cours de sa visite, la délégation du cabinet, partie s’enquérir des conditions de travail à la reprise de l’activité, a eu une séance de travail avec la direction de l’entreprise, le comité de santé et sécurité au travail et les délégués du personnel.

Durant cette réunion, après s’être fait relater les circonstances de l’accident et les mesures prises par l’entreprise, la directrice de cabinet adjointe, Coulibaly Bintou représentant Maître Adama Kamara, ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, a promis que les enquêtes initiées par les services de l’Inspection du Travail et de la Santé et Sécurité au Travail se poursuivaient.

Elle a insisté sur l’obligation pour l’employeur de préserver la santé et de garantir la sécurité de ses salariés, telle que prescrite par le code du travail.

L’envoyée du ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a précisé que de tels drames doivent être absolument évités, à travers notamment, le strict respect des règles en matière de santé et de sécurité au travail.

En plus des investigations en cours relatives à l’accident, les services techniques ont été instruits à l’effet de procéder à un contrôle de tous les sites de l’entreprise afin de s’assurer que toutes les conditions de la reprise du travail dans un environnement sécurisé, sont réunies.

Un tragique accident de travail est survenu le 14 juin 2023, au sein de l’entreprise à la zone industrielle de Yopougon. Selon des informations relayées sur les réseaux sociaux, il s’agit d’un mur situé dans l’une des vastes salles de machines, qui s’est effondré alors que certains employés étaient encore présents sur les lieux.