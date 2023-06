Sport - Compétitivité des sélections ivoiriennes: Les recettes de Danho Paulin

Sport - Le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, a ouvert vendredi, la 2e édition du Salon africain du football (SAF) au Sofitel l’Hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody.

Économie du Sport: Danho Paulin invite la FIF à valoriser le sport au profit de la jeunesse

« Je remercie tous les partenaires qui ont tenu à encourager ce salon. Je remercie tous ces partenaires qui sont venus de l’étranger pour partager leurs expériences ici. Merci d’être venus chaque fois pour partager votre expérience et ça finira par faire tâche d’huile », a déclaré M. Danho.

Selon lui, il revient au mouvement sportif d’œuvrer à donner de l’espérance à la jeunesse qui voudrait embrasser la carrière sportive par un encadrement approprié vu que le sport n’est plus un simple loisir mais est devenu de nos jours une industrie.

Il faut donc créer un écosystème qui permette non seulement de vendre de la matière brute mais aussi des joueurs de grande qualité qui auront prouvé leurs talents en Afrique.

Le ministre a rappelé la vision du chef de l’Etat, Alassane Ouattara, qui veut que le sport soit source de bien-être, socle de l’unité nationale et de richesses.

Aussi, le gouvernement ivoirien a décidé de faire du sport un levier important dans la production du produit intérieur brut de façon à permettre aux sportifs de pouvoir vivre en Afrique, en Côte d’Ivoire et que seuls les meilleurs puissent s’exporter.

« Il faut créer un cadre réglementaire pour que les jeunes qui veulent faire du sport leur métier puissent être détectés, formés, encadrés. C’est pourquoi nous encourageons la FIF à faire en sorte que non seulement les académies soient structurées mais que tous les investissements réalisés permettent d’organiser des championnats de très haut niveau. A partir de cela, nous allons développer une économie sportive florissante qui pourra donc donner l’avenir aux jeunes de Côte d’Ivoire », a-t-il souhaité.

Le maire de Cocody, Jean-Marc Yacé, s’est réjoui du choix de sa commune pour abriter les festivités de la 2è édition du SAF. Il a partagé sa foi quant au succès de cet évènement dont les travaux apporteront des solutions pour le rayonnement du football africain.

Le SAF ambitionne d’être le deuxième plus grand évènement continental après la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), avait dit le promoteur Jean Tanguy Yapoidou, lors de la conférence de presse de présentation, le 10 mai 2023, de la présente édition qui durera deux jours et qui a pour thème, « Economie sportive: vision et actions pour le football africain, Cas de la Côte d’Ivoire ».

Ledit salon vise à faire la promotion du football africain à travers le développement de l’économie sportive, valoriser les initiatives africaines de développement du football, promouvoir les talents locaux et créer un cadre formel permanent pour discuter des problématiques du football africain.

L’international sénégalais de RB Leipzig, en Allemagne, Abdou Diallo, est l’invité spécial. Des délégations du Madagascar (pays invité à l’honneur), de la Guinée, du Djibouti et de la République Démocratique du Congo (RDC) étaient présentes à la cérémonie d’ouverture.