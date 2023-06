Yamoussoukro: Une boucherie moderne ouverte au marché de Mo-Fêtai

Offerte par le Projet de Pôle agro-industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier), la boucherie moderne du marché Mo-Fêtai de Yamoussoukro est construite sur une superficie d’environ 200 m² et constituée de 18 boxes respectant les mesures de salubrité, a été inaugurée le 26 avril 2023.

Une boucherie construite et équipée à hauteur de 24,579 millions de FCFA à Yamoussoukro

Pour les habitués du marché Mo-Fêtai de Yamoussoukro, cette initiative du 2PAI-Bélier est salutaire, surtout en cette saison des pluies. Désormais, la viande est exposée et vendue dans une boucherie aérée, propre, plus assainie et sécurisée où l’eau et l’électricité sont installées.

« Dans l’ancienne boucherie, nous avions tous les problèmes. Il n’y avait ni eau ni électricité. Nous travaillions sur la terre rouge et quand la viande tombait par terre, c’était une perte pour nous car elle n’était plus récupérable. Aujourd’hui, grâce au 2PAI-Bélier, nous avons bénéficié d’une belle boucherie moderne avec tous les équipements pour nous permettre de travailler dans de très bonnes conditions. Il nous revient maintenant de prendre vraiment soin de cet endroit », a déclaré avec fierté et satisfaction, le président des bouchers du marché Mo-Fêtai de Yamoussoukro, Ousseyni Diallo.

Les travaux de construction de cette boucherie ont démarré en 2021. Des blouses blanches, des tabliers, des planches à découpe, des balances, un congélateur, des potences métalliques, des crochets en inox, des poubelles et une moto-tricycle équipée de caisson sont autant de matériels que le 2PAI-Bélier a mobilisés pour permettre aux bouchers du marché Mo-Fêtai de Yamoussoukro d’exercer dans de meilleures conditions.