Côte d’Ivoire: Bouaké accueille la 2e étape de la Journée digitale en milieu rural

Plus de 700 élèves et étudiants ont été sensibilisés sur les opportunités du numérique, lors de la deuxième étape de la Journée digitale en milieu rural (JDMIR). C'était le 12 juin 2023 à Bouaké, en marge de la Quinzaine internationale de la science et de la technologie (QIST).

Cet événement organisé par la Chambre de commerce américaine en Côte d’Ivoire en collaboration avec le cabinet Marabu a permis aux participants d’explorer les opportunités offertes par le numérique.

Lors de cette étape, des panélistes de renom, tels que Léonce Gbedje, directeur de mission senior chez Deloitte, Dr Raogo Kaboré, expert en CyberSécurité, Lionel Yao, Fondateur de Scash, et Houssène Ben Souda, expert en transformation digitale, ont partagé leurs expériences avec les participants.

Ces échanges ont permis aux élèves de mieux comprendre les défis et les opportunités liés à l’utilisation du numérique en milieu rural.

La JDMIR a également bénéficié du soutien du ministère de la Communication et de l’Économie numérique, démontrant ainsi l’engagement du gouvernement en faveur du développement numérique et de l’innovation en Côte d’Ivoire.

Au nom du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Professeur Bamba Aboudramane a relevé l’importance de telles initiatives pour le développement des compétences et l’innovation dans le secteur numérique en Côte d’Ivoire.

La JDMIR est un événement qui vise à promouvoir l’éducation numérique et l’accès aux technologies dans les zones rurales de la Côte d’Ivoire.

Elle offre aux élèves l’opportunité de découvrir et d’explorer les nouvelles technologies, tout en bénéficiant des connaissances et de l’expertise de professionnels du domaine.

La Quinzaine internationale de la science et de la technologie est un événement qui se déroule annuellement et qui vise à renforcer la culture et les connaissances en science, technologie et innovation dans les pays de l’Afrique subsaharienne.

Elle favorise le développement d’une recherche scientifique et d’une innovation technologique d’excellence pour relever les défis actuels tels que la préservation de l’environnement, l’accroissement de la résilience face aux changements climatiques et l’amélioration de la santé des populations.