Journée Internationale des Veuves (JIV) : Le plaidoyer de Kissah Koné, Présidente de la FIVAKK

La Fondation Internationale Veuve d’Afrique Kissah Koné (FIVAKK), célèbre chaque 23 juin de l’année, la Journée Internationale des Veuves (JIV) en Côte d’Ivoire. Pour la troisième édition depuis 2021, la Maison de la Presse d'Abidjan-Plateau a servi de cadre à la cérémonie.

La FIVAKK célèbre la Journée Internationale des Veuves (JIV)

Les Nations Unis estiment à environ 258 millions, le nombre de veuves dans le monde, dont une veuve sur 10, vit dans une extrême pauvreté.

D’ailleurs, selon les Nations Unis, la situation des veuves est souvent aggravée par la stigmatisation et l’isolement sociale, et que dans bon nombre de pays africains, les veuves sont privées de leurs droits, faute d’un accès à la protection sociale et donc condamnées à la misère, tel qu’au Congo où 50% des femmes seraient veuves.

Ainsi, dans le but de porter l’attention de la communauté internationale sur la marginalisation des veuves et ses enjeux, les Nations Unis, au cours de son assemblée générale et à travers sa résolution A/RES/65/189 du 21 décembre 2010 sous l’impulsion de Sylvia Bongo, a proclamé le 23 juin Journée Internationale des Veuves (JIV).

Raison pour laquelle en Côte d’Ivoire, KIssah Koné a pris, depuis 2021, son bâton de pèlerin pour apporter assistance aux veuves sur toute l’étendue du territoire ivoirien en créant la Fondation Internationale Veuve d’Afrique Kissah Koné (FIVAKK).

Chaque année, la FIVAKK célèbre la JIV en réunissant des veuves de Côte d’Ivoire pour leur remettre des kits alimentaires. Après Adjamé et Koumassi, la troisième édition de la commémoration de la JIV a été organisée au Plateau le vendredi 23 juin à la Maison de la Presse par la présidente-fondatrice de la FIVAKK, sur le thème: ‘’Quelle politique de solidarité à l’endroit des veuves en Côte d’ivoire ?’’.

Une soixantaine de veuves, au total, sont venues du District autonome d’Abidjan pour prendre part à cette célébration.

L’occasion a été donnée à Kissah Koné de remercier la Première dame, Dominique Ouattara qui, dans sa politique de traitement des femmes, fait bénéficier à plusieurs veuves de fonds.

Elle a également salué la Ministre de la Solidarité, Myss Belmonde Dogo, qui ne ménage aucun effort pour soutenir la fondation en vivres, pour les veuves en situation de précarité; ainsi que la Ministre de la femme, de la famille et de l’enfant; et enfin le Ministre de la protection sociale, respectivement marraine et parrain des JIV 2021 et 2022.

‘’Je voudrais adresser toute ma compassion et mes vœux de prompt rétablissement à l’endroit de toutes ces braves veuves malades, couchées dans leurs lits d’hôpital. Braves femmes de la Fondation FIVAKK, je voudrais adresser mes sincères remerciements pour votre confiance à la FIVAKK. Merci du fond du cœur. Par la suite, je voudrais vous féliciter pour votre courage car je mesure le poids de la responsabilité dans vos familles respectives’’, a-t-elle adressé aux veuves.

La présidente-fondatrice de la FIVAKK n’a pas manqué de faire un plaidoyer pour la mise en place d’un système pour une meilleure prise en charge psychologique des veuves, d’un accompagnement juridique, de la création d’un guichet unique dédié aux veuves, qui tiendra compte de leurs réalités spécifiques lors des octrois de fonds gouvernementaux, inviter les autorités à se pencher davantage sur la question des veuves pour une solidarité plus renforcée à leur endroit, instruire davantage les veuves sur leurs droits à travers des forums d’échanges, instruire davantage les veuves sur la politique mise en place pour leur protection sociale, expliquer aux veuves les mécanismes et les outils d’attribution de fonds mis à la disposition des femmes par le gouvernement et faire bénéficier davantage de formations sur les activités génératrices de revenus.

Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), représenté par sa vice-présidente, Dr Marie-Paule Kodjo, a entretenu les veuves sur le thème : ‘’Comment protéger le droit des veuves ?’’.

Et à la fin de la commémoration de la JIV 2023, la FIVAKK a décerné des certificats de reconnaissance à tous les journalistes qui soutiennent chaque année, les activités de la fondation, liées à la question des veuves en Côte d’Ivoire.

Par la suite, toutes les veuves présentes ont reçu chacune un kit alimentaire.