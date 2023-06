Côte d'Ivoire- Agboville: Dr Koffi Charles reconnaissant aux enseignants

Admise à faire ses droits à la retraite après 38 ans de service, Coulibaly Fatoumata épouse Traoré, responsable de l'inspection de l'enseignement préscolaire primaire(IEPP) Agboville 3, a été célébrée, le vendredi 23 juin 2023, par l'ensemble de ses collaborateurs.

La célébration de la fête de départ à la retraite, qui s'est tenue à la salle des fêtes de la mairie d'Agboville, a réuni collègues IEPP, conseillers pédagogiques, directeurs d'écoles, personnel administratif et enseignant, ainsi que plusieurs parents d'élèves.

« Cette journée d'hommage vise à n'en point douter à reconnaître ses qualités professionnelles durant ses 26 ans passés en tant que IEPP dont 02 années à la tête de notre circonscription. Au-delà de vos compétences professionnelles, vous avez fait preuve d'une grande humanité.

En effet, bien plus qu'une cheffe, vous avez été une maman pour nous. Vous avez pris le temps de nous écouter, de comprendre nos préoccupations, de nous soutenir dans les moments difficiles. Oui, votre altruisme nous a permis de créer une équipe forte et unie à l’IEPP Agboville 3. Merci infiniment madame l’inspecteur, merci maman », a témoigné la présidente du comité d’organisation, Gnangadou Yatassaye Caty Fanta.

Notons que cette année l'IEPP Agboville 3 a obtenu un taux de réussite de 62,47% au CEPE contre 58,64% en 2022. Soit une hausse de 03,83%.

« Je ne m'attendais pas à cette belle cérémonie à mon honneur. Le 23 juin 2023, aujourd'hui, les gens d'Agboville font une grande fête pour moi après 2 ans de service passés seulement ici. Je suis comblée et honorée. Merci infiniment chers collaborateurs, chers amis, chers enfants et chers parents pour cette marque de considération à mon égard. Cela me va droit au cœur », s'est réjouie Fatoumata Coulibaly Traoré.

Prenant la parole, Dr Koffi Aka Charles, parrain de la fête d'hommage à celle qui est mère de 08 enfants dont 04 petits-fils, a dit sa joie d'avoir été associé à une telle rencontre.

« Je voudrais saluer et féliciter madame Traoré Fatoumata pour tout ce qu'elle a fait pour Agboville mais surtout pour ce qu'elle fait pour la Côte d'Ivoire. C'est une grande servante de l'État de Côte d'Ivoire. C'est vraiment une grâce de travailler pendant 36 ans et d'aller à la retraite en bonne santé.

Merci pour le don de soi dont vous avez fait preuve pendant toute cette carrière. Merci pour le nombre incalculable de cadres que vous avez contribué à former pour ce pays », a reconnu le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Puis, il a loué le leadership et le management dont la retraitée à fait montre durant son séjour dans le chef-lieu de l'Agnéby-Tiassa. « Vous les enseignants, êtes ceux qui transforment celui qui va être le cadre, demain. Vous êtes ceux qui mettent en place la fondation.

C'est pour cela, chaque fois que je vois un enseignant pour moi, c'est le maître. Et, vous êtes nos maîtres. C'est vous, à travers vos devanciers, qui m'avez transformé et fait de moi ce que je suis, aujourd'hui. C'est vous qui avez fait de tous les cadres ce qu'ils sont, aujourd'hui. Soyez-en remercié

(...)Chers frères et sœurs, je vous porte dans mon cœur. Le ministre Pierre Dimba, président du Conseil de l'Agnéby-Tiassa, m'a chargé de vous dire qu'il vous porte aussi dans son cœur. Je compte sur vous et le ministre Pierre Dimba compte aussi sur vous », a confié Dr Koffi Aka Charles.

L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire Agboville 3 et sa première responsable ont reçu de la part du parrain, des dons constitués de matériels informatique et de climatisation, ainsi qu'une importante somme d'argent.

Tizié TO Bi



Correspondant régional