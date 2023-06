Côte d'Ivoire: Le CICG et Fraternité matin mutualisent leurs efforts

Une convention de partenariat portant sur le renforcement de la visibilité de l’action gouvernementale a été signée, vendredi 23 juin 2023 à Abidjan, entre le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG) et le Groupe Fraternité matin. Paraphé par la directrice du CICG, Awa Dosso, et par le directeur général de Fraternité matin, Abdel Serge Nouho, cet accord permettra d'optimiser la diffusion d'informations de qualité sur toutes les thématiques ayant un impact sur la vie des Ivoiriens.

Visibilité de l’action gouvernementale : le CICG et Fraternité matin s’engagent à mutualiser leurs efforts

Pour la directrice du CICG, ce nouveau cadre de coopération et de collaboration permettra à sa structure de capitaliser 59 années d’histoire et d’expérience de Fraternité matin afin d’œuvrer ensemble à la mission commune de diffusion d’informations officielles.

Poursuivant, elle a ajouté que les deux entités ont décidé de contracter parce qu’elles font partie intégrante, avec l’AIP et la RTI, du paysage de l’écosystème communicationnel institutionnel.

Cette convention de partenariat matérialise, selon Awa Dosso, la vision d’une Côte d’Ivoire solidaire, telle que prônée par le Président Alassane Ouattara. Elle vise à rendre disponible pour tous l’information sur l’action gouvernementale.

Pour sa part, le directeur général de Fraternité matin a assuré que cette signature marque le début d’une coopération fructueuse entre les deux parties.

Elle a pour objet d’accompagner la communication gouvernementale à travers les dossiers d’intérêt général, l’insertion d’informations, de communiqués, de messages de sensibilisation qui seront diffusés à travers les différents supports dont dispose sa structure, pour le compte du CICG.

A l’en croire, ce partenariat permettra aux deux entités de mutualiser leurs efforts dans leurs domaines de compétences respectifs à l’effet de contribuer plus efficacement au développement socio-culturel du pays.

Créé en 2004 et institué par décret en 2012, le CICG a pour mission de développer les outils et supports nécessaires à l’information du gouvernement sur l’état de l’opinion des citoyens et de promouvoir les actions du gouvernement.

Source : CICG