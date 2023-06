Les populations de Zoukougbeu à Mamadou Touré : "Vous êtes le cheval gagnant et le joker"

Candidat du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la Paix (RHDP) dans le Haut-Sassandra aux prochaines élections régionales du 02 septembre 2023, le Ministre Mamadou Touré a sillonné du 23 au 24 juin 2023 le département de Zoukougbeu. Objectif de cette tournée, présenter officiellement sa candidature aux populations locales, s'imprégner du vécu des populations et échanger avec elles sur les questions de développement.

Election régionale dans le Haut-Sassandra : Les populations du département de Zoukougbeu s'engagent pour la victoire de Mamadou Touré

Pendant 48heures, à la tête d’une délégation, Mamadou Touré s'est rendu successivement à Gorodi, Guessabo, Ditroya, Zoukougbeu, Belleville, V12, Gregueu et à Dedegbeu.

Partout où il est passé, les populations mobilisées se sont engagées à œuvrer pour sa victoire à l'élection prochaine des conseillers régionaux.

« Au regard de ces nombreux projets de développement qui contribuent significativement et concrètement à faire reculer la pauvreté, nous vous affirmons le soutien de toutes les populations de Gorodi et de Watigbeu. Grâce à toutes ces actions, nous adhérons entièrement et pleinement à la vision du Président de la République, Alassane Ouattara », a assuré Charles Didier Seri, Président de la mutuelle de Gorodi.

« L’information de votre candidature est la cause essentielle de la joie et de la liesse populaire car, pour le département de Zoukougbeu, vous êtes le cheval gagnant et le joker du peuple Gnamboua, c’est bien vous et non personne d’autre », a tranché Falet Antanase, porte-parole de la population de Zoukougbeu.

« Les chefs ne font pas la politique mais savent ce qui est bon pour leurs populations. Nous avons vu ce qu’a fait notre fils Mamadou Touré, à travers son lobbying gagnant pour Daloa et les travaux en cours de réalisation dans la région. C’est le meilleur pour diriger la région », ont dit les chefs traditionnels du département de Zoukougbeu par la voix de leur porte-parole, Toapli Gogoua philippe.