Zinedine Zidane: "Ces deux joueurs qui me font lever de ma chaise"

Deux stars du football font rêver Zinedine Zidane qui a rendu un bel hommage à Karim Benzema, l’un de ses préférés.

Zinedine Zidane fait sensation sur Telefoot

Cela ne se produit pas tous les jours. C'est pourtant le cas! Lors de son passage à Telefoot ce dimanche, Zinedine Zidane a évoqué moult sujets.

L'émission dominicale a sondé Zizou sur divers sujets, ce dernier n'éludant pas les questions des journalistes. Un Zizou toujours aussi modeste.

"Il y a du niveau ! De tout façon, aujourd'hui ils sont tous meilleurs . Peut être qu'il y a 20 ans de ça je n'aurais pas dit ça mais bon, il faut savoir s'effacer"

Zidane donne également de ses nouvelles. "Je suis ici à Marseille, avec mes parents, ma famille, on profite. Je ne suis pas en activité, donc je profite de chaque jour, tout simplement".

Grand suiveur du ballon rond, Zidane regarde tout. "Aujourd'hui, je regarde pratiquement tous les matchs. Je prends plaisir à suivre la Liga, ça me plaît, c’est ouvert. Sinon les matchs anglais, et tous les matchs de l’Equipe de France"

Il dévoile également ses deux joueurs préférés.

«S'il y a un bien un joueur qui me fait lever de ma chaise, c'est Karim Benzema. Peut-être aussi Luka Modric, des joueurs qui avec le ballon, tu as l'impression qu'ils vont le perdre, et puis non, ils arrivent toujours à s'en sortir», a déclaré l'ancien technicien madrilène.