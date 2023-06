CAN U23: Emmanuel Yeboah fait briller le Ghana face au Congo

CAN U23 - L'attaquant remplaçant du Ghana, Emmanuel Yeboah, a volé la vedette en marquant deux fois pour guider son équipe vers un triomphe 3-2 contre le Congo lors de la Coupe d'Afrique des Nations U23 CAF 2023 au Maroc, dimanche.

Ghana - Congo, un match emballé dans le groupe A de la CAN U23

Lors d'une rencontre captivante du Groupe A à Rabat, les Black Meteors sont sortis victorieux, même s'ils ont dû faire face à des moments difficiles dans les dernières minutes lorsque le Congo a effectué un retour impressionnant après un déficit de 3-0.

Après une première mi-temps sans but où les deux équipes ont fait preuve de résilience, le Ghana est revenu sur le terrain avec une soif insatiable de buts au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

L'entraîneur-chef du Ghana, Ibrahim Tanko, a insufflé une nouvelle énergie à l'équipe en présentant Emmanuel Yeboah et Hafiz Ibrahim, remplaçant respectivement Afriyie Barnieh et Sylvester Simba, et leur impact a été instantané.

Cinq minutes seulement après qu'Ernest Nuamah a donné l'avantage au Ghana grâce à une simple touche du centre bien exécuté d'Emmanuel Yeboah depuis l'aile droite, l'équipe ghanéenne a continué à bondir en avant à la recherche de nouveaux buts.

Cependant, le Congolais Borel Tomandzoto a causé des problèmes à la défense ghanéenne en dribblant devant un défenseur, mais son tir n'a pas trouvé la cible.

Néanmoins, à la 75e minute, Emmanuel Yeboah a gravé son nom sur la feuille de match en devançant un défenseur sur l'aile gauche et en décochant un tir bas bien placé qui a laissé le gardien congolais battu.

Les Black Meteors ont continué sans relâche, et leurs efforts ont payé lorsque le Congolais Djigo Saikou a commis une faute dans la surface, ce qui a conduit l'arbitre à accorder un penalty après 83 minutes.

Yeboah a converti le penalty avec confiance, prolongeant l'avance du Ghana à 3-0. Cependant, l'arbitre a ordonné une reprise après que le gardien congolais, Dhody Bissila, se soit déplacé avant que le ballon ne soit frappé, annulant la tentative réussie de Yeboah. Bissila a reçu un avertissement pour ses actions prématurées.

À la troisième minute du temps additionnel, le Congo a réussi à sauver un but lorsque le remplaçant Reich Kokolo a habilement dirigé un coup franc bien exécuté. Une minute plus tard, Yann Kouori-Ngatse a profité des lacunes défensives du Ghana pour marquer le deuxième but du Congo.

Pour l'avenir, le Ghana reviendra à l'action mardi avec un affrontement crucial dans le Groupe A contre le Maroc, pays hôte, tandis que le Congo Brazzaville affrontera également la Guinée lors du deuxième match de la journée. Lors du match d'ouverture de samedi, le Maroc a remporté une victoire 2-1 contre la Guinée.

Le décor est planté pour une autre ronde exaltante d'affrontements CAN U23 alors que les équipes s'efforcent de faire leur marque dans le tournoi.