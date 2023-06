Côte d’Ivoire: Enfin la vérité sur la supposée dépression de Suspect 95

Suspect 95 a dribblé tout le monde avec un message fort important sur sa page Facebook à travers une vidéo. Ceux qui pensaient que le rappeur était confronté à une situation dépressive, ont rapidement déchanté.

Suspect 95 : ‘’J’ai voulu attirer votre attention sur une chose : la santé mentale’’

Le rappeur ivoirien, Suspect 95 a créé une véritable frayeur au sein de sa fanbase sur les réseaux sociaux, avec plusieurs publications. Dans un premier temps, il change sa photo de profil avec un fond noir. Par la suite, la série de posts publiés par le chanteur, devient inquiétante. Les internautes vont plus loin pour dire que Suspect 95 est atteint d’une dépression qui le pousse à délirer.

Depuis quelques jours, on en sait un peu plus sur les vraies raisons des publications de l’interprète de l’album ‘’Société suspecte’’. En réalité, l’artiste a créé un buzz pour attirer l’attention sur lui et faire passer un message. Cela n’avait rien à voir avec son conflit avec son ancien manager, Jules Béco. Suspect 95 faisait simplement un teasing autour du clip de la chanson ‘’Y’a la santé’’, extrait de son nouvel album.

Dans une vidéo sur sa page Facebook, il a livré enfin sa part de vérité sur ce qui se tramait depuis tout ce temps. ‘’Salut tout le monde, je voudrais commencer par vous dire que je vais très bien ! Rassurez-vous. Ces derniers temps, j’ai eu à faire des posts qui ne sont pas dans mes habitudes et vous l’avez remarqué. Rires, dénigrements, moqueries, comparaison. J’ai tout vu comme réaction. Chacun a interprété comme il voulait sans forcément chercher à comprendre. J’ai voulu attirer votre attention sur une chose : la santé mentale. Quand quelqu’un change de comportement d’un coup, peu importe comment ça se manifeste que ce soit la forme que ça prend, ça doit vous alerter. Nous devons être attentifs à ces changements. Et ne surtout pas juger ou en rire’’, explique-t-il.

Tout simplement, Suspect 95 a apporté sa contribution à la sensibilisation sur la santé mentale des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce message de l’artiste rentre dans le cadre de la promotion de la santé mentale de la jeunesse initiée par le Ministère de la santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle sur le programme national de la santé mentale. Toutefois, le rappeur a rassuré ses fans, en leur disant merci pour leur soutien.

‘’A ceux qui se sont inquiétés, merci, c’est ça le meilleur comportement à avoir, la meilleure attitude. Le seul fait de se sentir soutenu permet d’aider toutes ces personnes qui vivent ces moments difficiles. Et justement pour tous ceux qui vivent ces épreuves. Mais, tant que physiquement et mentalement y’a la santé, c’est l’essentiel’’, ajoute-t-il. Ce message est suivi par le clip de la chanson intitulée ‘’Y’a la santé’’, de Suspect 95.