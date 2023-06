Brésil : Neymar révèle le sexe de son bébé avec Bruna Biancardi

Neymar et sa compagne se sont associés pour annoncer une bonne nouvelle à leurs abonnés sur leur compte Instagram. Après l’annonce de la grossesse de Bruna Biancardi, le couple a annoncé que le bébé sera une fille.

Le second enfant de Neymar sera une fille

L’attaquant brésilien du PSG, Neymar s’adonne depuis plusieurs semaines à faire des publications sur sa vie privée sur son compte Instagram. Au début de l’année 2023, sa chérie, Bruna Biancardi, a envoyé un message d’amour à Neymar pour clouer le bec à tous ceux qui pensaient à une rupture entre les deux. Le numéro 10 brésilien a pris tout le monde de court en annonçant au mois d’avril à ses followers, sa compagne à ses côtés, qu’elle attendait son deuxième enfant. Une bonne nouvelle saluée par tous.

Mais, le joueur se sentait mal, parce qu’il a trompé son compagne. Il a fait un post pour adresser des excuses publiques à la mannequin brésilienne. Une manière de se faire pardonner par cette dernière. Le couple célèbre a remis une nouvelle couche avec plus de précisions concernant le bébé qu’il attend. Neymar et Bruna Biancardi ont publié, de façon respective, le dimanche 25 juin sur leurs comptes Instagram, une vidéo dans laquelle ils explosaient de joie pour dévoiler le sexe de leur premier enfant ensemble.

"Nous attendions tellement ce moment... Nous avons hâte de te rencontrer, c'est une fille ! Tu es notre plus beau cadeau !", ont-ils écrit en légende. Neymar est plus qu'heureux puisqu’il est déjà père d’un garçon de 11 ans, Davi Lucca, né d’une précédente relation. Après la naissance de ce deuxième enfant, l’international brésilien sera père d’un garçon et d’une fille.