Municipales 2023 en Côte d'Ivoire: Ce que Fleur Aké M'Bo compte faire à Agboville

Dans le cadre de ses activités socio-politiques, la secrétaire nationale technique du PPA-CI en charge de jeunesse, de l’emploi et du service civique, Fleur Aké M'Bo Esther, a offert, le dimanche 25 juin 2023, un tricycle aux femmes de l’association Bocamé (entraidons-nous, en Abbey) d’Erymakouguié 2, village situé à environ 3 km d'Agboville.

Côte d'Ivoire - Fleur Aké M'Bo Esther: « Apprêtez-vous car nous devons sanctionner les gens qui n’ont plus leur place à la tête de notre commune »

La candidate du Parti des peuples africains- Côte d'Ivoire à l'élection municipale du 02 septembre prochain à Agboville, répondait ainsi, à une doléance des femmes de cette organisation. Laquelle doléance a été formulée, le 11 juin 2022, à l’occasion de leur sortie officielle où Fleur Aké M’Bo Esther était l'invitée d’honneur. L'autre temps fort de cette célébration a été la remise d'un autre tricycle à l’association des jeunes du village d’Angoh (son village natal).

« L’autonomisation des femmes et des jeunes résout bon nombre de problèmes dans un foyer, dans un village, dans une commune. Et donc, là où des femmes et des jeunes engagés et dévoués me sollicitent pour les aider à se prendre en charge, je réponds présente. Il faut que les organisations de femmes et de jeunes de ce genre dans la commune, soient plus autonomes. C'est pourquoi, nous sommes toujours à vos côtés avec le peu de moyens dont nous disposons. Chères mamans, chères sœurs, chers jeunes, sachez que que nous allons faire mieux et plus si nous sommes à la tête de la commune d'Agboville », a promis l'ancienne challenger du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo.

Et Fleur Aké M'Bo d'ajouter : « Aujourd’hui, je ne suis pas en campagne mais je vous annonce qu’on se prépare pour ça. Apprêtez-vous car nous devons sanctionner les gens qui n’ont plus leur place à la tête de notre commune ».

Au nom de l'ensemble des bénéficiaires, Boka Dorcas a exprimé toute sa gratitude à la donatrice. « Merci infiniment madame la marraine pour votre sollicitude à notre égard. Merci pour ton investissement manifeste pour l’autonomisation de la femme rurale à Agboville et surtout pour ton apport financier l’année dernière à la formation des femmes de Bocamé en vue de la création de 3 associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC)», s'est réjouie la présidente de l'association Bocamé.

Parrain de la cérémonie, Dr Alex Afferi, fils et cadre d’Erymakouguié 2 a, pour sa part, félicité Fleur Aké M’Bo pour son engagement aux côtés des femmes et des jeunes d’Agboville. Puis, il a présenté officiellement la candidature de celle dont il est le directeur de cabinet. «Chers parents, chers amis et frères du village, je vous demande de vous mobiliser massivement à porter votre fille, votre soeur à la mairie d’Agboville au soir du 02 septembre 2023», a-t-il lancé, en présence de plusieurs membres du parti de Laurent Gbagbo et du PDCI, ainsi que de la chefferie du village d’Erymakouguié 2.

Bien avant, Fleur Aké M’Bo Esther a sillonné plusieurs villages de la commune à l'effet de présenter sa candidature aux chefs de village tout en profitant pour faire des cadeaux aux femmes. La fête des mères, faut-il le rappeler, a été célébrée en Côte d'Ivoire, le dimanche 04 juin dernier.

Tizié TO Bi

Correspondant régional