Cameroun: Disparue de la scène musicale, voici ce que devient Daphné

La chanteuse Daphné est moins présente sur la scène musicale depuis bien longtemps. Son absence aujourd’hui perceptible, est due au fait que la chanteuse est enceinte. Un baby shower a été organisé aux Etats-Unis pour la révélation.

Daphné enceinte de son premier bébé

Ces derniers jours, nos célébrités africaines se dévoilent toutes heureuses sur les réseaux sociaux. La part belle est faite aux personnalités publiques camerounaises. Il y a peu sur le Méta, la femme d’affaires et influenceuse camerounaise, Nathalie Koah a dévoilé son ventre arrondi tout en se gardant de donner le sexe de son futur bébé. Aujourd’hui, c’est une autre célébrité en la personne de la chanteuse camerounaise, Daphné qui surprend ses fans avec une bonne nouvelle.

En effet, l’interprète de la chanson à succès ‘’Jusqu’à la gare’’, a trouvé l’homme qui va justement la conduire jusqu’à la gare, c’est-à-dire celui qui va faire d’elle sa femme. Et cela dure maintenant deux ans que le couple vit ensemble. Mais, avant, aux Etats-Unis, dans la ville de Maryland où Daphné vit avec son compagnon, William Sama, on comprend à présent son absence de la scène musicale. Elle est enceinte de son premier enfant.

Et justement, le week-end, une soirée a été organisée en présence de parents, amis et proches pour annoncer le sexe du bébé qui va naître bientôt. C’est avec joie, que la chanteuse et son homme ont annoncé à tous qu’ils attendaient une petite fille. La vidéo et les photos publiées sur la toile, ont donné lieu à des messages de félicitations adressés au couple. ‘’Félicitations à l’artiste camerounaise qui a annoncé ce jour sa grossesse presqu'à terme aux côtés de son époux William. Une joie indescriptible, unique, incroyable et apaisante. Son mari était tellement content que ça pouvait faire couler des larmes. La future maman, quant à elle, était toute rayonnante et belle. Vaiment pas de mots’’, écrit le blogueur camerounais, Peupah Zouzoua.