Elections locales en Côte d'Ivoire: Fleur Aké M'Bo aux côtés des chrétiens d'Agboville

Fleur Aké M'Bo Esther, cadre d'Agboville, a pris part en tant que marraine, le samedi 24 juin 2023, au lancement de l'antenne d'Agboville du Fonds chrétien d’investissement (FCI). Créé en mars 2023 à l'initiative de Dr Bamba Moussa, président-fondateur de la Mission évangélique Maranatha basée à Boston, aux Etats-Unis, le FCI a pour objectif de financer les projets des chrétiens afin de les rendre autonomes.

Côte d'Ivoire: Fleur Aké M'Bo apporte son soutien au Fonds chrétien d’investissement d'Agboville

« Je remercie le Dr Bamba Moussa qui est à l’initiative de ce projet novateur et salvateur pour les chrétiens. Il est temps que le chrétien se prenne en charge. Et, ce fonds va aider ceux qui vont le solliciter afin de bâtir des projets à fort impact socio-économique », s'est réjoui Fleur Aké M’Bo Esther.

Pour la candidate PPA-CI à la mairie d'Agboville aux élections locales du 02 septembre prochain, une bonne éducation peut favoriser certaines vocations au sein de la famille. « Mes parents, fervents croyants qu'ils étaient, nous ont inculqués, mes frères et moi, des valeurs et vertus chrétiennes. Et, aujourd'hui, dans notre famille, j'ai des frères qui sont devenus hommes de Dieu. C’est toute une grâce car servir le Seigneur, c'est être au service des autres », a révélé la marraine de la cérémonie, qui s'est tenue à la salle des fêtes de la mairie d’Agboville.

Pour joindre l'acte à la parole, Fleur Aké M’Bo a souscrit au fonds à hauteur d’un million de francs cfa avec la somme de 250.000 fcfa versés séance tenante. Pasteurs et leurs épouses, ainsi que le comité d'organisation ont reçu aussi de leur hôte, des dons en nature et en numéraire.

Bien avant, Gabriel Ouohi, le président du comité d’organisation, a expliqué la vision de l'initiateur du projet, qui est de parvenir à l'autonomisation des membres du corps du Christ. « Les chrétiens ont trop souvent agi et continuent d'agir en rangs dispersés. Il s'agit pour Dr Bamba Moussa, à travers cette initiative, de mutualiser nos efforts afin de nous mettre à l'abri du besoin financier. La cohésion et l'unicité d'actions peuvent nous sortir de la piètre image que présentent les chrétiens en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire », a-t-il indiqué.

« Ce fonds d’investissement chrétien va s’employer à redonner au chrétien sa dignité. Je vous remercie madame Fleur Aké M'Bo Esther d’avoir accepté de parrainer cette activité et de nous accompagner dans cette vision. Je prie Dieu que vous ayez les clés de la commune d'Agboville », a souhaité Dr Bamba Moussa, avant de formuler des bénédictions à l'endroit de leur invitée.

Tizié TO Bi

Correspondant régional