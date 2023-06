Cameroun: Qu'arrive-t-il à Coco Emilia apparue très amaigrie dans une vidéo?

Une vidéo circule sur la toile où on aperçoit Coco Emilia très amaigrie. La perte de poids de l’influenceuse camerounaise suscite en ce moment des interrogations chez les internautes.

Une vidéo sur la toile montre Coco Emilia très amaigrie

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour l’influenceuse camerounaise, Coco Emilia. Les internautes, inquiets de son absence prolongée sur les réseaux sociaux, étaient très heureux de la revoir radieuse après la folle rumeur sur son internement dans un hôpital psychiatrique de Douala suite à une dépression. Elle a remis la couche avec une nouvelle apparition quelques jours plus tard sur le chantier de construction de sa maison dans son village.

Sur les photos qu’elle a publiées sur sa page Facebook, l’ex-femme de Francis Mvemba avait laissé apercevoir une alliance sur son doigt pour faire planer une éventuelle union avec un autre homme. Mais, jusqu’à présent, aucune information n’a fuité sur la nouvelle vie amoureuse de la femme d’affaires camerounaise.

Mais, une nouvelle vidéo circule actuellement sur la toile où celle qu’on surnomme également Biscuit de Mer, n’est plus la femme éblouissante qu’on connaissait. L’influenceuse apparaît très amaigrie et sa joie de vivre qu’elle partageait régulièrement sur ses différents réseaux sociaux, n'existe pas. Et la personne qui a fait la vidéo a écrit : ‘’Regardez qui j’ai vu aujourd’hui’’. A présent, les questions fusent de partout pour savoir qu’est-ce qui se passe réellement avec la perte de poids de Coco Emilia.