Côte d'Ivoire: Suspect 95 revient sur les raisons de sa rupture avec Jules Beco

Un mois après la polémique sur sa séparation avec son ancien manager, Suspect 95 a parlé de lui ce mardi 27 juin à l’émission ‘’Willy à Midi’’, sur Life TV. Le rappeur a fait savoir que Jules Beco est une personne magnifique.

Suspect 95 à Jules Beco: "La séparation est uniquement au niveau du travail, mais tu restes un grand-frère pour moi"

Depuis sa séparation avec son ancien manager, Jules Beco, Suspect 95 s’était longuement expliqué dans une vidéo. Il a donné les vraies raisons de sa rupture avec ce dernier tout en affirmant que la fin de leur collaboration remonte d'il y a un an. Un mois après les déclarations du rappeur ivoirien sur les réseaux sociaux, il est resté muet jusqu’à paniquer ses fans en affichant des fonds noirs et en publiant des messages troublants.

Iinvité ce mardi 27 juin sur le plateau de ‘’Willy à Midi’’ sur Life TV, Suspect 95 a passé en revue sa carrière musicale, en parlant de son nouvel album ‘’Société Suspecte’’, de sa famille et bien sûr de son ex-manager. Il a ensuite évoqué sa relation avec Jules Beco, dans la rubrique ‘’WAM Confessions’’. Le rappeur a révélé qu’il est plus proche de sa mère qui est séparée de son père depuis son enfance. Le chanteur dont le prénom Emmanuel à l'état civil (NDLR : Dieu est avec nous) a été dévoilé à l’émission, a encensé son ancien manager, Jules Beco, en parlant de lui.

‘’C’est un parcours de vie. On commence, on développe ensemble. Et un jour, les chemins se séparent. Toute séparation est compliquée. Il y a certaines qui sont simples et compliquées et d’autres simples qui deviennent compliquées par la suite. Mais, l’essentiel c’est de retenir le positif’’, dit-il.

Avant de poursuivre : ‘’C’est quelqu’un qui a une personnalité magnifique. C’est un rayon de lumière. Quand il est dans une pièce, si elle était sombre toute suite, elle s’éclaire. Parce qu’il est d’une bonne humeur et d’une positivité. Il rajoute de l’ambiance et c’est ce qui m’a toujours marqué chez lui. La séparation est uniquement au niveau du travail, mais tu restes un grand-frère pour moi’’.