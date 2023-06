Côte d'Ivoire : La marine nationale reçoit du matériel d'une valeur de 38 millions FCFA

Le ministère des Ressources animales et halieutiques, dirigé par Sidi Tiémoko Touré, a procédé à une remise de don à la marine nationale de Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu le mardi 27 juin 2023 en présence de la cheffe de cabinet dudit ministère, Mme Roux Leroux.

Côte d'Ivoire : Le ministère des Ressources animales équipe la marine nationale

À travers ce don de combustibles et de lubrifiants, le ministère des Ressources animales et halieutiques entend renforcer les capacités opérationnelles de la marine nationale. L'objectif est également de l'amener à mener efficacement ses missions de surveillance, d'inspection des navires et embarcations de pêche et de lutte contre la pêche INN.

Ainsi, ce mardi 27 juin 2023, Mme Roux Leroux, représentant le ministre Sidi Tiémoko Touré, a présidé la cérémonie de remise de combustibles et lubrifiants d'une valeur de plus de 38 millions F CFA. Ce matériel acquis par la marine nationale va contribuer au respect de la mise en œuvre de la fermeture des pêches marine, appelée le repos biologique qui sera effectif dès le 1er juillet 2023.

Le capitaine de Vaisseau, Dadié représentant le chef d'état-major de la marine s'est dit reconnaissant de ce don du ministère des Ressources animales et halieutiques et à travers la convention qui lie les deux institutions, compte mener à bien leurs missions.