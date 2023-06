Côte d'Ivoire : Les hommes de médias formés sur le droit de la concurrence

Un atelier de sensibilisation sur le droit de la concurrence, à l'endroit des hommes de médias, s'est tenu mardi 27 juin 2023 à l'hôtel Tiama au Plateau. Initié par la Commission de la concurrence, cet atelier a été l'occasion de présenter cet outil placé sous la tutelle du ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, ses missions et ses activités.

La Commission de la concurrence présentée aux hommes de médias

Selon sa présidente Blanche Milie Abanet Esso, la commission de la concurrence, est une autorité administrative indépendante chargée d’effectuer une mission générale de surveillance du marché afin d’y déceler les dysfonctionnements liés aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par le droit communautaire de la concurrence.

''Sa mise en place est régie par une ordonnance du 20 septembre 2013 et s’inscrit dans la volonté du gouvernement de garantir et de favoriser l’émergence d’un marché ouvert et concurrentiel dans un environnement juridique, rationalisé et harmonisé", a expliqué Mme Abanet.

Puis d'ajouter : '' Malgré son rôle prépondérant de gendarme de l’économie nationale, elle semble peu ou mal connue aussi bien du grand public que des acteurs économiques eux-mêmes. Toutes choses qui parfois débouchent sur des incompréhensions et des à priori liés à son rôle ''.

Par ailleurs, Blanche Milie Abanet a exhorté les hommes de médias à ne pas confondre la structure dont elle est la présidente, au Conseil national de lutte contre la vie chère, quand bien même elles sont issues du même département ministériel.

De son côté, le professeur Alban Ahouré Alphonse, qui a dispensé le module sur la présentation de cette Commission, a expliqué que les fondements de la commission, résident dans le principe des libertés des prix des biens et services, la liberté de circulation des marchandises et la définition des pratiques anticoncurrentielles.