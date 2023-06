Côte d’Ivoire: Bientôt un orphelinat pour les orphelins des forces de defense et de sécurité

Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a procédé mardi 27 juin 2023, dans le village d' Ahoutoué, situé sur la route d'Abobo Baoulé-Alepé, à la pose de la première pierre de l’orphelinat dédié aux enfants des forces de défense et de sécurité dont l’un ou les deux parents ou le tuteur légal sont morts ou sont portés disparus à l’occasion de l’exécution d’une mission en service commandée.

La construction de cet orphelinat est une initiative de la Fondation Force et Vie présidée par Mme Kouamé Ago Marie Fabienne, l'épouse du chef d'Etat-major Général Adjoint des Forces Armées de Côte d'Ivoire, le Général de division, Julien KOUAME.

Ce projet de construction de l'orphelinat à Ahoutoué sera composé de trois grandes infrastructures. Il s'agit d'un centre médical qui sera ouvert à tout le public, d'une école préscolaire et primaire et d'un dortoir enfants de plus de 48 appartements pour les filles et garçons.

A côté de cela, l'orphelinat comporte d'autres commodités telles qu'un terrain de sport, une piscine, une aire de jeux et deux résidences d'astreinte pour les éducateurs, un réfectoire, une cantine, une bibliothèque, une salle d'étude et une salle informatique.

Le Ministre d'État, Ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a salué l’initiative de la Fondation Force et Vie qui vient en appoint à l’action gouvernementale.

En qualité de premier responsable de la défense, sensible à la situation des enfants en situation de précarité en général et ceux des braves soldats décédés en opération pour la sauvegarde de la patrie, M. Ouattara s'est engagé à participer à l’édification de ces infrastructures de bienfaisance.

Poursuivant, il a invité les personnes, les partenaires et les organismes sensibles à la détresse des couches sociales fragiles et défavorisées, à contribuer aussi à l’édification de ces infrastructures.

" En ce qui concerne l’orphelinat, la Fondation entend en priorité prendre en charge les orphelins des forces de défense et de sécurité du fait de la particularité de leur mission régalienne (...) Notre objectif est de faire en sorte que ces enfants dont les parents ont servi l’Etat jusqu’au sacrifice suprême, bénéficient de bonnes conditions de vie.

Ils pourraient jouir du statut de pupilles de la nation en reconnaissance des bons et loyaux services rendus à la Nation", a justifié la Présidente fondatrice, Mme Kouamé Ago Marie Fabienne.

Elle a surtout exprimé sa gratitude aux personnalités qui ont apporté à la Fondation un soutien moral ou financier.

Cette cérémonie de la pose de la première pierre de l’orphelinat dédié aux orphelins des forces de défense et de sécurité, a été rehaussée par la présence de l'épouse de Monsieur le Premier Ministre de la République sœur du Burkina Faso, Mme Nadège Kansolé Kyelèm de Tambela, du chef d'Etat-major Général des Armées, le Général de corps d’armée, Lassina Doumbia et du Commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d’armée, Alexandre Apalo Touré.