Daloa : Mamadou Touré et la communauté musulmane prient pour Ouattara

La communauté musulmane de Daloa a célébré l’Aïd-el-Kebir ou fête de la Tabaski. Pour la prière marquant la célébration de cette fête, les fidèles musulmans se sont retrouvés à l’esplanade de la grande mosquée de Daloa.

Mamadou Touré depuis Daloa : "Nous nous engageons à faire en sorte, par nos actions, nos propos, que les élections à venir soient apaisées"

La prière a été dirigée par l’imam Abass Diaby qui, au cours de son sermon, a sensibilisé les fidèles musulmans sur l’importance de la cohésion et de la paix.

Il a également formulé des vœux pour le président de la République, Alassane Ouattara et le Premier Ministre, Patrick Achi non sans oublier d’exprimer toute sa gratitude au Ministre Mamadou Touré pour toutes ses actions en faveur du développement de Daloa et du Haut-Sassandra.

Au nom des cadres du Haut-Sassandra, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service Civique, a salué le leadership du Président de la République qui permet à la région du Haut-Sassandra de bénéficier de nombreuses actions de développement.

« Nous avons souhaité que les prières se fassent pour le Président, que Dieu lui donne beaucoup d’années encore pour continuer son œuvre de développement en faveur de l’ensemble des populations ivoiriennes mais surtout pour les populations du Haut-Sassandra. Au nom des cadres, nous nous engageons à rester toujours auprès, à être des artisans de paix, de la cohésion sociale et faire en sorte par nos actions, nos propos que les élections à venir soient apaisées », a-t-il indiqué.

La fête de Tabaski ou l’Aïd-el-Kebir ou encore la fête de moutons a lieu le 10 du mois de, le dernier du calendrier musulman, après waqfat Arafa ou station sur le Mont Arafat. Cette fête musulmane marque également la fin du pèlerinage à la Mecque