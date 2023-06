Simone à propos de Laurent Gbagbo : "Je ne crois pas qu'il ait changé"

Simone Éhivet est en instance de divorce avec Laurent Gbagbo. Dans une interview accordée à nos confrères de Fraternité Matin, l'ancienne Première dame de Côte d'Ivoire évoque ses relations avec le "Woody" de Mama.

Côte d'Ivoire-Simone Éhivet parle de l'entourage de Laurent Gbagbo

Laurent Gbagbo et Simone Éhivet ne regardent plus dans la même direction depuis bien longtemps. Le désormais ancien couple présidentiel a volé en éclats au lendemain de la crise postélectorale qui a secoué la Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. Dès son arrivée à Abidjan le 17 juin 2021, l'ex-chef d'État ivoirien a vite fait de demander le divorce.

Interrogée par le journal Fraternité Matin sur ses rapports avec Laurent Gbagbo, la patronne du MGC (Mouvement des générations capables) affirme que ses leurs "relations sont celles de bonne amitié". "Nous nous saluons quand nous nous voyons (...)", a-t-elle ajouté avant de faire remarquer qu'ils n'ont plus "d'activités communes à faire".

"Notre divorce en vue n'a rien à voir avec notre idéologie. On partage la même plateforme idéologique. Je ne crois pas qu'il ait changé. Sa formation est un parti social-démocrate. Nous aussi. Sur ce plan, rien n'a bougé", a poursuivi Simone Éhivet dans les colonnes du quotidien gouvernemental.

La native de Moossou, localité du sud du pays, a également fait la lumière sur un incident survenu le 17 juin 2021 à l'arrivée du fondateur du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire). "Ce jour-là, pour l'accueillir, je suis montée jusqu'à la passerelle de l'aéroport. Les personnes qui l'entouraient étaient surexcitées. Elles ne voulaient pas qu'il me salue. Nous avons quand même réussi à échanger des salutations", a expliqué l'ancienne députée d'Abobo.

À propos du geste de la main de Laurent Gbagbo qui a suscité un tollé, Simone Gbagbo estime qu'il a été mal interprété. "Après cela, je suis sortie pour me rendre à ma voiture. Il y avait un geste que je lui demandais de faire, mais je ne vous dirai pas de quel geste il s'agissait. Il faut dire qu'il était fatigué. Il m'a fait des gestes de la main en disant qu'il s'en occuperait plus tard et m'a demandé de rentrer. Cela a été interprété comme une gifle ou une opposition", s'est-elle exprimée.