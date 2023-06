45ème AGO de la CAF à Abidjan: Le Comex va accueillir de nouveaux membres

La 45ème Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF) ne se tiendra plus en République du Bénin comme prévu par l’instance dirigeante du football sur le continent africain. L’événement se tiendra plutôt en Côte d’Ivoire.

La 45e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF se tient à six mois de la CAN Côte d'Ivoire 2023

La Côte d’Ivoire, pays hôte de la 34e édition de Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) en janvier 2024, va abriter les travaux de la 45e Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football (CAF).

En lieu et place du Bénin qui a désisté pour des raisons logistiques, la capitale economique ivoirienne a été choisie par la CAF pour recevoir ce grand rendez-vous décisionnel du football africain le 13 juillet prochain.

L’AGO 2023 à Abidjan intervient après celle organisée en Tanzanie en 2022.

L’annonce a été rendue officielle dans la soirée du 27 juin 2023 par Veron Mosengo-Omba, le Secrétaire général de la CAF.

Le programme de ce sommet de haut niveau, s’articule autour de trois points: le tirage au sort des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 le 12 juillet, l'élection de certains membres du comex de la CAF le 13 juillet et la tenue des ateliers et la clôture de l'AGO le 14 juillet.

Alger a accueilli la dernière réunion du Comité Exécutif de l’instance continentale, le 17 2023, sous la présidence du président Patrice Motsepe.

Le COMEX a examiné plusieurs points retenus à l’ordre du jour, dont la préparation de la prochaine 45ème assemblée générale de la CAF, les projets de développement du football à travers les associations membres, les candidatures pour la Ligue des champions féminine CAF TotalEnergies 2023, mais également l’état d’avancement des préparatifs de la CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023 et surtout le format et le calendrier des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA – Etats-Unis / Canada / Mexique 2026.

C’est la troisième fois en huit mois que le COMEX de la CAF se réunisse à Alger, en marge du tirage au sort du CHAN TotalEnergies – Algérie et lors de cette compétition en début d’année.