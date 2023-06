Grand Prix Francophilie des Médias : Des journalistes ivoiriens nommés

Trois journalistes culturels et critiques d’art ivoiriens sont en lice pour le Grand Prix Francophilie des Médias. Il s’agit notamment de Christian Guehi (Intelligent d’Abidjan), Didier Blé (Radio de la Paix) et Mariam Ouattara (Le Matin).

Grand Prix Francophilie des Médias : Les résultats connus le 30 juillet

Les journalistes ivoiriens Christian Guehi (Intelligent d’Abidjan), Didier Blé (Radio de la Paix) et Mariam Ouattara (Le Matin) sont en concurrence avec 27autres journalistes culturels et critiques d’art tunisiens, camerounais, marocains, gabonais, burkinabés, sénégalais, canadiens, français et vietnamiens dans le cadre du Grand Prix Francophilie des Médias.

Le grand jury présidé par la journaliste culturelle-critique d’art, Cheffe Desk Culture du Quotidien de Dakar (Sénégal) Mame Woury Thioubou, donnera les résultats du concours le 30 juillet 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun.

La 4e édition de ce prix sera marquée par l’offre d’une bourse de perfectionnement en France tous frais payés (billet d’avion aller-retour, frais de séjour, hébergement, restauration, transport interne…) d'une valeur de 5000 euros (3 millions de francs CFA) par l'Institut Français et l'Ambassade de France du Cameroun.

Le Grand Prix Francophilie des Médias entend célébrer l'excellence et la performance de la presse culturelle mondiale dignement. Cette édition 2023 à l’initiative du Réseau des journalistes culturels du Cameroun, présidé par la journaliste culturel Camerounaise G-Laurentine Assiga, se tiendra du 24 au 30 juillet 2023. Il est prévu des moments inédits de networking, de forums, de showcase, d’ateliers, de sessions de formation, de partages d’expériences et d’expositions de talents.

Le président de l’Organisation professionnelle des critiques d’art de Côte d’Ivoire (Opca-CI), Christian Guehi, animera une session de formation à l’endroit des journalistes culturels et critiques d’art sur le thème : "Comment analyser et critiquer un spectacle de danse". C’est une semaine totalement consacrée aux professionnels de l’information culturelle dans le monde francophone et francophile.

Les productions des 30 finalistes sur les 116 candidats ont été sélectionnées par le jury pour le concours final. Les critères de sélection sont le respect du calibrage imposé (5000 signes pour la presse écrite, 300 signes pour la presse digitale et 3 minutes de production pour la radio et la Tv), le respect des règles de base d’un bon article (titraille, sujet, signature), le respect du thème imposé (l’Afrique culturelle dans le monde).

Selon la présidente G-Laurentine Assiga, "la thématique intervient dans un contexte marqué par la montée des discours haineux contre les Africains et les Afro-descendants, à qui une certaine opinion dénie tout apport dans la civilisation mondiale. Pourtant, s'il est reconnu que l'Afrique est mère de l'Humanité, il est indéniable que sa culture rayonne dans le monde. On pourrait supposer qu'elle est aussi mère des cultures".

En somme, "la culture africaine impacte le monde", les candidats devront le démontrer à travers un angle original et genres rédactionnels de leur choix. Les candidats ont donc un exercice inédit à faire, a-t-elle faire savoir.

Le jury est composé de Mame Woury Thioubou(Sénégal) Sidonie Sikoua, (Cameroun), Marion Obam, (Cameroun), Sita Soro (Côte d’Ivoire et Atome Blogueur (Cameroun). Ainsi, au soir du dimanche 30 juillet, seront décernés le Grand Prix Francophilie des medias, le 1er Prix Tv, le 1er Prix Presse écrite, le 1er Prix Presse digitale et le 1er Prix Radio.

Rappelons que le Grand Prix Francophilie des medias a été remporté lors de la 3e édition en 2022 par la brillante Asta Augustine, Journaliste à Crtv Extrême-Nord du Cameroun.