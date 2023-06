RTI: Gadoukou la Star met en garde l’équipe de PPLK de La 3

Gadoukou la Star n’est pas content de l’équipe de Peopl’Emik sur La 3. A chaque fois qu’un danseur est sur le plateau, son nom est cité. Ce qui ne le déplaît pas, mais c’est le manque de respect à son travail qui est décrié par le chorégraphe.

Gadoukou la Star : ‘’Je suis jusqu'aujourd'hui le seul noir à avoir joué en spectacle privée devant la chancellerie allemande au palais royal’’

Gadoukou la Star, l’ancien danseur de Gadji Céli, ne décolère pas contre l’équipe de présentation de l’émission ‘’Peopl’Emik’’, de la chaîne La 3 du Groupe RTI. Dans un courrier publié sur sa page Facebook, le danseur devenu aujourd’hui artiste-chanteur, dénonce le manque de considération de son travail. Parce qu’à chaque fois qu’un danseur est invité sur le plateau de PPLK, le nom de Gadoukou la Star est plusieurs fois identifié.

Chose qui ne le gêne pas, mais l’animatrice et les trois chroniqueurs de l’émission ne savent pas qui est réellement Edmond Franck Yao alias Gadoukou la Star. ‘’Je suis jusqu'au jour d'aujourd'hui le seul noir à avoir joué en spectacle privée devant la chancellerie allemande au palais royal. Je suis loin d'un donneur de cours de danse en Europe. Si vous aviez besoin d'informations, venez à l'information’’, dit-il d’entrée.

Par ailleurs, il a rafraîchi la mémoire d’Eva Amani, de Désiré Alla, Marie-dominique et d’Anaconda. ‘’Je suis chorégraphe, acteur et metteur en scène de comédie musicale. La comédie musicale est un spectacle de bourgeois même si au jour d'aujourd'hui, nous essayons de casser les codes pour faire intégrer la danse urbaine Afro dans des pièces de comédie musicale. Avec moi des petits frères comme Ordinateur Zoropoto, Alaingo, Annick choco, nous avons un booking chargé annuellement à travers le monde’’, précise-t-il.

Et de poursuivre : ‘’Je vous rappelle que je suis parmi les top 10 des performances de l'union européenne et Ambassadeur culturel en charge des plus gros projets chorégraphiques Afro à travers le monde. Si notre pays ne nous valorise pas, laissez les médias comme TV5 monde, France 24, France 2, France 3, Arte, etc. nous valoriser’’.

Mieux, Gadoukou la Star compte ne pas s’arrêter là et lance un avertissement à l’équipe de PPLK. ‘’Si vous vous permettez encore des manques de respect à mon égard sur votre plateau, vous me verrez sur votre chemin’’, prévient-il. En même temps, le chorégraphe fait savoir qu’il prépare actuellement la parade des jeux olympiques 2024 qui vont se dérouler en France.